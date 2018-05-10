إنجاز «ون جي بي آر» في 2019 حسب الخطة

أعلنت «دبي للعقارات» أن أعمال البناء في مشروعها الفريد «ون جي بي آر» الذي يتم إنشاؤه على واحدة من قطع الأرض الأخيرة في منطقة جميرا بييتش ريزدنس، تسير وفق الخطة المحددة ليتم تسليمه في الربع الأخير من عام 2019. ويمتاز «ون جي بي آر» بكونه المشروع السكني الوحيد في المنطقة الذي يضم واجهة شاطئية خاصة.

ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً عند مدخل منطقة جميرا بييتش ريزدنس، وسيكون المشروع السكني الوحيد من نوعه في المنطقة الذي يوفر لسكانه نفاذاً مباشراً إلى شاطئ البحر، إضافة إلى امتلاكه طريقاً دائرياً مخصصاً لتعزيز سهولة الدخول والخروج.

وتسير أعمال البناء بوتيرة متسارعة، حيث يتم إنجاز طابق واحد أسبوعياً، وقد تم صبّ الجدران وصولاً إلى الطابق الرابع عشر.

وسوف يتكون برج «ون جي بي آر» من 46 طابقاً تطل على ساحل الخليج العربي، و163 وحدة سكنية تضم شققاً من غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف نوم، إضافة إلى وحدات البنتهاوس المكونة من خمس غرف نوم.

وسيحتل البرج مساحة طابقية إجمالية تبلغ أكثر من 45000 متر مربع، بينما تبلغ مساحة منطقة البناء 74000 متر مربع.

قال مروان الكندي، المدير التنفيذي لعمليات المبيعات في دبي للعقارات: «نلتزم في دبي للعقارات بأعلى معايير التميز في جميع عناصر تطوير المشاريع التجارية والسكنية.

وتنعكس مساهمتنا القيّمة في قطاع المشاريع العقارية ذات الواجهات البحرية في الإمارات في تنفيذ برج «ون جي بي آر» الذي وضع مسبقاً معايير جديدة لمستوى آخر تماماً من الفخامة والرقي.

وتُعرف شركة دبي للعقارات بسجلها الحافل في الجمع بين الرؤية المعمارية الفريدة من نوعها والتصاميم العصرية الأنيقة وأعمال البناء المتطورة في كافة مراحل مشاريعها».