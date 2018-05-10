«التخفيضات الكبرى» تنطلق اليوم بخصومات حتى 90%

تنطلق اليوم فعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تشارك مجموعة من أبرز العلامات التجارية في العروض الترويجية والتخفيضات التي تصل إلى 90% خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى 12 مايو الجاري في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى.

وتشهد التخفيضات الكبرى إقبالاً كبيراً من العلامات التجارية على المشاركة في العروض المغرية التي يتوقع أن تشهد إقبالاً ضخماً من المتسوقين.

وتضم القائمة الضخمة للعلامات المشاركة في مجال الأزياء الفاخرة ألكسندر ماكوين، جورجيو أراماني، ديان فون فورستنبرغ، إيزابيل مارانت، وكارل لاغرفيلد،

ومايكل كورس، وموسكينو، وروبرتو كافالي وستيلا مكارتني وتوري بورتش. وفي قطاع الأزياء العصرية، هناك مارك & سبينسر، سي أو إس، كوست، ديزل، فوريفر 21، غيس، ليفايز، مونسون، ألدو، وتوب شوب.

وبالنسبة لعلامات المنتجات المنزلية، تضم القائمة بلومينغديلز - قسم المنزليات، كوتج شيك، هوم بوك، ڤيلروي أند بوتش، هومز آر أص، آي دي ديزاين، جاشنمال هوم، المتحدة للأثاث، بوتيري بارن، وزارا هوم. وبين متاجر الأطفال، هناك آدامز كيدز، جوسي كوتور، محل الأطفال (بيبي شوب)، بيلد-أ-بير ووركشوب، ديزل كيدز، مركز التعلم المبكر، كيديليز، سكور كيدز، مذركير، وماماز و باباز.

وفي العناية بالجمال، تشارك بلومينغديلز - قسم الجمال، هارفي نيكولز - قسم الجمال، ليال بيوتي، نيلز يارد ريميديز، ماك، كيكو ميلانو، وباث & بادي وركس.

ومن متاجر، الذهب والمجوهرات، تشارك داماس، جوهرة، صديقي وأولاده، ألدو للاكسسوارات، اكسيسورايز، ومجوهرات كورابا ومن متاجر الإلكترونيات بيتر لايف، شرف دي جي، وكارفور ولولو هايبرماركيت.

مشاركات

من جانبها، أعلنت ماجد الفطيم، مشاركتها في حملة التخفيضات الكبرى الممتدة لثلاثة أيام متتالية في أنحاء الدولة، والمقررة حتى 12 مايو الجاري، وذلك بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات - الإمارات والبحرين وعُمان، مراكز التسوق، «ماجد الفطيم العقارية»: باعتبارنا شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نحرص دائماً على توفير أفضل تجارب التسوق في كافة مراكزنا المنتشرة في دبي، ونعد بمواصلة دعم فعاليات التجزئة والتجارب الحصرية المختلفة المقررة بدبي والمشاركة الواسعة فيها.

وسيكون المتسوقون في كل من «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«سيتي سنتر الشندغة»، و«ماي سيتي سنتر البرشاء»، على موعد مع تخفيضات غير مسبوقة، حيث يقدّم أكثر من 460 متجراً مشاركاً خصومات من 25 ـ 90% وتشمل متاجر الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية ومستحضرات التجميل وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة للزوار الذين يتسوقون بمبلغ 600 درهم في «مول الإمارات»، و500 درهم في «سيتي سنتر مردف» للدخول في السحب للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ 100,000 درهم.

وهناك الكثير من الجوائز المضمونة للمتسوقين في «سيتي سنتر ديرة» حيث يحصل كل من يتسوق بقيمة تبدأ من 500 درهم وحتى 1.500 درهم على بطاقة «هديتي» بقيمة 100 درهم أو جوائز فورية أخرى، فيما يحصل من يتسوق بقيمة 1.501 درهم أو أكثر على بطاقة «هديتي» بقيمة 300 درهم أو تذاكر ڤوكس سينما فورية.

كما يشارك هايبر ماركت كارفور في هذه المبادرة المميزة حيث سيوفر تخفيضات هائلة تصل إلى 90 % في كل من «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء».

المبادرة

تعتبر مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» جزءاً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والذي يضم كذلك مهرجانات وفعاليات تعنى بالتسوّق، وإطلاق مجموعات أزياء موسمية جديدة، وأيام تخفيضات كبرى، وتجارب تسوّق حصرية، تهدف كلها لتعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي.