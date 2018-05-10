المزروعي: «أوبك» تتقدم في توازن السوق

أكد معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك)، أن جهود المنظمة وشركائها المشتركة لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي وجلب الاستثمارات لصناعة النفط تتقدم بشكل جيد.

وقال معاليه في سلسلة تدوينات عبر تويتر، إن أوبك منظمة غير سياسية وهدفها ضمان استقرار أسواق النفط من أجل ضمان الإمداد الفعال والاقتصادي والمنتظم للنفط للمستهلكين، والدخل الثابت للمنتجين، والعائد العادل لرؤوس الأموال المستثمرة في صناعة النفط.

من ناحية أخرى انطلق في أبوظبي أمس مؤتمر ومعرض البحث والتطوير في مجال البترول بمشاركة أكثر من 4000 خبير عالمي متخصص في مجال النفط والغاز والقطاعات المبتكرة الأخرى، حيث ناقشوا الحلول لعدد من التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز.