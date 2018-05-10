أعمال توسعة مدينة التنين 3 تتقدم

تتقدم أعمال البناء في التوسعة الثالثة لمدينة التنين التي تطورها شركة نخيل العقارية في دبي، ويبرز مشروع فندق «بريمير إن» بتقدم واضح في عمليات إنجازه التي يتوقع اكتمالها بداية العام المقبل.

ويغطي المشروع الذي يتكون من 250 غرفة فندقية مساحة بناء تتجاوز 11 مليون قدم مربعة. ويعد جزءاً من المخطط الرئيسي الجديد لشركة نخيل للعب دور بارز على صعيد الارتقاء بالمشهد السياحي في دبي، من خلال تحويل المناطق التي تطورها إلى حاضنات لعلامات فندقية ومنتجعات أغلبها تدخل سوق الإمارة لأول مرة وتعمل بأنظمة وعروض جديدة على سوق الضيافة المحلية.

وتضم مدينة التنين التي تحتوي على سوق التنين (دراغون مارت) أكبر مركز تجاري صيني خارج الصين، أكثر من 2.2 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة، إضافة إلى برجين سكنيين يضمان 1120 وحدة سكنية.