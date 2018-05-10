«دبي للجودة» تكرم الفائزات بجائزة الإمارات لسيدات الأعمال

تحت شعار «الحكمة والخير والعطاء» اختتمت مجموعة دبي للجودة الدورة الخامسة عشرة لجائزة الإمارات للسيدات والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الراعي الفخري للمجموعة.

وأقيم الحفل السنوي للجائزة أمس بحضور فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة وأعضاء مجلس إدارة المجموعة في فندق ويستين الحبتور بدبي.

وقالت فاطمة المهيري: كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد طيب الله ثراه من أشد المناصرين لحقوق المرأة والأكثر إشادة بدورها التنموي الاجتماعي، في بناء الدولة، الأمر الذي أسهم في بناء مجتمع نابض بالحياة.... بجانب الدور الحيوي الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في دعم مسيرة المرأة، وتوفير كل السبل للارتقاء بمكانتها على الصعيدين المحلي والعالمي مما كان له كبير الأثر في ما وصلت إليه المرأة اليوم في دولتنا.

وأضافت أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ، القائد.. والأب.. والداعم الرئيسي للمرأة، والذي يؤكد أن المرأة الإماراتية هي.. شريكة التنمية.. وصانعة الأجيال.. وأم الشهداء.. وفخر الإمارات.. وروح الحياة، تركزت رؤية جائزة الإمارات للسيدات حول تمكين السيدة المهنية وصاحبة الأعمال، للارتقاء بالوعي الثقافي بين السيدات ونهضة المجتمع الإماراتي، ومن ثمَ استمدت الجائزة أهميتها كونها منصة تنفرد بتسليط الضوء على مسيرة المرأة وإبراز إنجازاتها، واكتشاف نماذج نسائية مشرفة تمثل قدوة ومثالاً يحتذى به للأجيال الواعدة من الفتيات الشابات».

وتميز الحفل هذا العام بمشاركة نخبة كبيرة من سيدات الأعمال والمهنيات من مختلف الجنسيات وكافة أنحاء الإمارات، حيث وصل عدد المشاركات هذا العام إلى 150 مشاركة منهم 100 من المهنيات و50 سيدة أعمال. وتشكلت لجنة التحكيم هذا العام برئاسة مروان الصوالح، وضمت الدكتورة هدى المطروشي، الرائد عبد الرحمن المنصوري، والمقدم صلاح المرزوقي ـ رئيس المقيمين.

قائمة

وكانت الفائزة العامة عن فئة المهنيات: د. نعيمة الحوسني - رئيس قسم الجغرافيا كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والفائزة العامة عن فئة صاحبات الأعمال: الشيخة ميثاء بنت حشر آل مكتوم مؤسس ومدير تنفيذي لمجموعة بيو.

وبالنسبة للمعيار الأول ـ القيادة، كانت الفائزة عن فئة المهنيات زينب شرف رئيسة قسم إدارة الممتلكات والتسويق في شركة واصل والفائزة عن فئة الأعمال: زنوبيا شمس رئيس مجلس إدارة مشارك لمجموعة زليخة للرعاية الصحية.

وفي المعيار الثاني - التخطيط الاستراتيجي والمالي، فازت عن فئة المهنيات خولة السويدي مدير مركز العين، مؤسسة التنمية الأسرية وعن فئة الأعمال: آمنة الجلاف المدير العام لمؤسسة الجلاف للمحاماة.

والمعيار الثالث: معيار الإنجازات الوظيفية: فازت عن فئة المهنيات ريم الأنباري مدير مالي تنفيذي في شركات الغاز والبترول المندرجة من شركة أدنوك وعن فئة الأعمال، د. شيماء نواف فواز رئيس تنفيذي ومؤسس مطعم جوسيب والمعيار الرابع - معيار المساهمات الاجتماعية الفائزة عن فئة المهنيات: فاطمة الجوكر «مستشار قانوني مساعد «ديوا».

وكانت الفائزة عن فئة الأعمال: سعاد الحوسني، مؤسس مجموعة شركات نيكسا.

وفي المعيار الخامس: معيار الابتكار، كانت الفائزة عن فئة المهنيات: الدكتورة نسيم رفيع - رئيس قسم سلامة المواد الاستهلاكية وإدارة الصحة والسلامة والفائزة عن فئة المهنيات: أماندا تيرنبول نائب الرئيس والمدير العام لشركة ديسكفري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.