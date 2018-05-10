توازن عائدات طيران الإمارات من المناطق وأوروبا في الصدارة

حافظت العائدات المتأتية من المناطق الست التي تعمل فيها طيران الإمارات على توازنها، حيث لم تزد مساهمة أي منطقة بمفردها على 30% من العائدات الكلية. واحتلت أوروبا المركز الأول حيث بلغت العائدات المتأتية منها 26.7 مليار درهم (7.3 مليارات دولار) بنمو 12% عن عائدات السنة السابقة. وجاءت منطقة شرق آسيا وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) في المركز الثاني بفارق بسيط وبعائدات 25.4 مليار درهم (6.9 مليارات دولار) بنمو 12% عن 2016/‏‏2017.

وسجلت منطقة الأميركتين عائدات 13.4 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) بنمو 7% وتراجعت عائدات منطقة الخليج والشرق الأوسط 2% إلى 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) وارتفعت عائدات منطقة أفريقيا 8% إلى 9.4 مليارات درهم (2.6 مليار دولار) كما ارتفعت عائدات منطقة غرب آسيا والمحيط الهندي 5% إلى 7.8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار).



راحة العملاء

وواصلت طيران الإمارات التركيز على رفاه وراحة عملائها، فأدخلت خلال السنة الماضية تحسينات على خدماتها ومنتجاتها في الأجواء وعلى الأرض.



وشمل أبرز هذه التحسينات إطلاق جناح الدرجة الأولى الجديد المغلق تماماً وتطوير قمرتي ركاب رجال الأعمال والسياحية على طائرات البوينغ 777-300ER، وتوسيع مقاعد رجال الأعمال على طائرات البوينغ 777-200LR وإعادة توزيعها بترتيب (2-2-2) وإطلاق الصالون الجوي على طائرات الإيرباص A380 بتصميم جديد.



وعلى الأرض، أضافت طيران الإمارات صالة انتظار جديدة لركاب الأولى ورجال الأعمال في بوسطن، وقامت بتحديث صالتيها في بانكوك وسنغافورة، وأكملت تطوير وتحديث صالاتها في الكونكورس B في مطار دبي بكلفة 11 مليون دولار.



واستثمرت طيران الإمارات أيضاً في قنوات وتقنيات جديدة لتوفير تجربة أفضل لعملائها في استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة، وكذلك في مراكز الاتصال الأرضية التابعة لها.



خدمات جديدة

وتعتزم طيران الإمارات خلال السنة المالية الجارية إطلاق خدمات جديدة إلى كل من لندن ستانستد وسنتياغو (تشيلي) وإدنبره (سكوتلندا) وزيادة رحلة يومية بين دبي وأوكلاند عبر بالي، إضافة إلى تعزيز السعة إلى العديد من المحطات القائمة من خلال زيادة عدد الرحلات أو استخدام طائرات أكبر.



وسجلت الإمارات للشحن الجوي أداءً قوياً مع عودة النمو إلى السوق وواصلت لعب دور مهم ومكمل في عمليات طيران الإمارات المتنامية، حيث ساهمت بنحو 14% من إجمالي عائدات الناقلة المتأتية من النقل.



وفي سوق الشحن التي تشهد تغيرات سريعة في أنماط الطلب سجلت عائدات قسم الشحن في طيران الإمارات 12.4 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) بنمو 17% عن السنة السابقة، في حين ارتفع إجمالي كميات الشحن المنقولة 2% إلى 2.6 مليون طن. وسجلت حصيلة الشحن لكل طن كيلومتري FTKM هذا العام ارتفاعاً 14% نتيجة الظروف الإيجابية التي تشهدها الصناعة وانخفاض سعر الدولار أمام العملات الرئيسة.



وتشغّل الإمارات للشحن الجوي أسطولاً مكوناً من 13 طائرة بوينغ 777F، كما تستخدم الطاقة التي توفرها عنابر الشحن على طائرات الركاب.



وواصلت الإمارات للشحن الجوي تطوير منتجات مبتكرة متخصصة لخدمة قطاعات معينة في الصناعة، ووقعت في نوفمبر مذكرة تفاهم مع دبي كوميرس سيتي لتطوير حلول لقطاع التجارة الإلكترونية باستخدام دبي كمحور عالمي رئيس.



وخلال 2017/‏‏2018، أطلقت الإمارات للشحن الجوي منتج «الإمارات فريش» للمنتجات سريعة العطب، مثل الزهور والفواكه والخضراوات.

وحققت فنادق الإمارات خلال 2017/‏‏2018 عائدات بلغت 746 مليون درهم (203 ملايين دولار) بنمو 1% مقارنة بالسنة السابقة في سوق تسودها منافسة حادة، خصوصاً في دولة الإمارات.

