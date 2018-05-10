أرباح «دناتا» لأعلى مستوى في 59 عاماً متجاوزةً 1.3 مليار

حققت «دناتا» خلال 20172018 أعلى أرباح منذ بدء عملياتها قبل 59 عاماً، حيث تجاوزت أرباحها 1.3 مليار درهم (359 مليون دولار) للمرة الأولى، وفي استمرار للنمو القوي الذي سجلته خلال العام الماضي، بلغت عائدات دناتا 13.1 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) بنمو 7% وساهمت العمليات الخارجية للشركة خلال السنة المالية المنقضية 68% من إجمالي عائداتها.

وتحقق الأداء القوي من النمو الذاتي وتعزز بفضل فوز دناتا بعقود ضخمة والمحافظة على عملائها في أقسام عملياتها الأربعة، وكذلك نتيجة لعمليات التملك التي تمت في السنة السابقة.

أسس النمو

وواصلت دناتا إرساء أسس للنمو المستقبلي باستثمار 600 مليون درهم في منشآت ومعدات جديدة، وعمليات تملك شركات، واستخدام تقنيات متقدمة وتطوير الموارد البشرية.

وتمثلت إحدى المبادرات الرئيسة خلال 20172018 في تبني تنفيذ برنامج «تخطيط موارد الشركات ERP» وهو أحد الحلول الجديدة الذي سيحدث نقلة في دعم عملياتها، ويقدم معلومات آنية لإتاحة اتخاذ القرارات والحوكمة والفعالية والاستمرارية من أجل مواصلة النمو والتوسع.

وارتفعت كلفة دناتا التشغيلية خلال السنة المالية 8% إلى 11.9 مليار درهم (3.2 مليار دولار) ما يعكس تأثير النمو العضوي عبر مختلف أعمالها، إضافة إلى إدماج التملكات الجديدة، وبشكل خاص عبر عملياتها للمطارات الدولية.

أرصدة نقدية

وسجلت أرصدة دناتا النقدية مستوى قياسياً جديداً لتبلغ 4.9 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) وحققت الشركة 1.9 مليار درهم (506 ملايين دولار) أرصدة نقدية من عملياتها خلال السنة المالية 20172018، وهو رقم قياسي جديد أيضاً.

وسجلت عائدات دناتا لخدمات المطار، بما في ذلك مناولة الركاب والشحن، نمواً 4% إلى 3.2 مليارات درهم (859 مليون دولار).

وشهدت أعداد الطائرات التي قدمت لها دناتا خدمات المناولة في دولة الإمارات انخفاضاً 2% إلى 211 ألف طائرة، بتأثير الأوضاع الجيوبوليتيكية في المنطقة وقد سجلت كميات الشحن نمواً 2% إلى 731 ألف طن مدعومة بقوة سوق الشحن الجوي العالمي. وإضافة إلى مواصلة إطلاق المبادرات الجديدة منذ 2014 لتطوير العمليات التي تشمل تحسين المنشآت وطرق الأداء وتطوير البنى الأساسية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، اختبرت دناتا بنجاح تقنية البلوك تشين لمزيد من تبسيط وتسهيل انسياب عمليات تسليم الشحن من المصدر وحتى الوجهة النهائية. وارتفعت عائدات قسم عمليات المطارات الدولية في دناتا 14% إلى 3.8 مليارات درهم (مليار دولار)، نتيجة لنمو حجم العمليات وفتح مراكز جديدة والفوز بعقود جديدة.

المطارات العالمية

ولا تزال عمليات المطارات العالمية تمثل أكبر قطاع للأعمال في دناتا من حيث المساهمة في العائدات وارتفع عدد الطائرات التي تمت مناولتها 10% إلى 449 ألف طائرة، وكذلك كميات الشحن التي تمت مناولتها ونمت أيضاً 10% إلى 2.4 مليون طن.

واستمرت دناتا في كسب ثقة العملاء بفضل معاييرها ذات الجودة العالية، ووقعت أكثر من 90 عقداً مع عملاء حاليين وجدد خلال السنة الماضية.

واستثمرت دناتا السنة الماضية على نطاق كبير لتوسيع إمكاناتها وحضورها، ففي مايو دخلت دناتا سوق الشحن الأميركية بتملكها شركة إيرلوجستيكس وشمل الاستثمار منشآت مناولة حديثة في هيوستن ودالاس فورت ورث، كما وسعت الشركة عملياتها لمناولة الشحن في لندن غاتويك، وافتتحت مستودعاً للشحن في شيفول (أمستردام) ومنشأة شحن في أديليد (أستراليا).وفي الولايات المتحدة حصلت دناتا على ترخيص لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المبنى 4 بمطار جيه أف كيندي، كما باشرت العمل في المبنى 8 في المطار ذاته.