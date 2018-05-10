جهاز أبوظبي للاستثمار ثالث أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً

احتل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، المرتبة الثالثة في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم، والمرتبة الأولى عربياً بإجمالي أصول بلغت 828 مليار دولار في أبريل الماضي، فيما جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى عالمياً بأصول 1035.24 مليار دولار.

وقال تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية إن صندوق الثروة السيادي الصيني احتل المرتبة الثانية عالمياً بإجمالي أصول 900 مليار دولار، فيما جاءت هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الرابع عالمياً والثاني عربياً بأصول 524 مليار دولار.

وفي المركز الخامس عالمياً والثالث عربياً، جاءت مؤسسة النقد العربي السعودية بأصول بلغت 494 مليار دولار، وجاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز 12 عالمياً بأصول 250 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة 13 عالمياً بأصول 209.5 مليارات دولار.

وحلّت شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ14 عالمياً بأصول 125 مليار دولار، فيما حلّ مجلس أبوظبي للاستثمار في المرتبة الـ15 بأصول 123 مليار دولار، وهيئة الإمارات للاستثمار في المركز 28 بأصول 34 مليار دولار، ثم صندوق الثروة السيادي لسلطنة عُمان بأصول 18 مليار دولار، يتبعهما شركة «ممتلكات القابضة» البحرينية بأصول 10.6 مليارات دولار.