87 % راضون عن الخدمة المميزة أو الذاتية من «أدنوك»

كشف مسح أجرته دار الأبحاث الدولية «يوغوف»، تجاوباً لافتاً من المتعاملين مع الخيارات الجديدة للتزود بالوقود، التي طرحتها شركة أدنوك للتوزيع، حيث أظهر المسح أن 87 % من المتعاملين في أبوظبي «راضون» أو «راضون جداً»، عن الخيارات الجديدة. وخلال الشهر الماضي، طرحت شركة أدنوك للتوزيع، خياري الخدمة المميزة والخدمة الذاتية للتزود بالوقود في 40 محطة خدمة في أبوظبي، ضمن خدمة «أدنوك فليكس»، وسجلت المحطات أكثر من 1.4 مليون معاملة حتى الآن.

وشمل البحث الذي أجرته يوغوف، بتكليف من أدنوك للتوزيع، على مدار الـ 30 يوماً الماضية، متعاملين جربوا أحد خياري الخدمة المميزة أو الخدمة الذاتية. وبشكل عام، أشار 93 % ممن شملهم المسح، أنهم سيوصون بخيارات التزود بالوقود للآخرين.

قال سلطان سالم الجنيبي نائب رئيس دائرة مبيعات التجزئة لإمارة أبوظبي في أدنوك للتوزيع: «تعتبر هذه النتائج الإيجابية لمسح YouGov، مشجعة، وتعكس ردود الفعل التي تلقيناها من عملاء أدنوك للتوزيع في محطات الخدمة، منذ إطلاق الفترة التجريبية المجانية في 40 محطة في شهر أبريل الماضي. وسيواصل الموظفون في محطاتنا، مساعدة العملاء على التأقلم مع الخيارات الجديدة، التزود بالوقود، واختيار الخدمة الملائمة لهم، كما سنواصل سعينا للبحث عن سبل جديدة، لتعزيز والارتقاء بخدمة العملاء. وأشار المشاركون في المسح، إلى أن جودة الخدمة المقدمة (30 %)، وسهولة إعادة التزود بالوقود والدفع (24 %)، كانت الدوافع الرئيسة لرضاهم.

تمديد

وأعلنت أدنوك للتوزيع، تمديد الفترة التجريبية المجانية لأدنوك فليكس، إلى 28 يونيو المقبل، بما في ذلك شهر رمضان وعيد الفطر، للسماح للعملاء من جميع أنحاء الدولة، بتجربة خيارات الخدمة المميزة والخدمة الذاتية قبل اتخاذ قرار بشأن الخيار الأنسب لهم. وسيحظى عملاء الخدمة المميزة، مع طرحها بشكل كامل، وبمقابل رسوم رمزية، بمستوى معزز من الخدمة، فضلاً عن برامج المكافآت الكاملة، وخصومات على منتجات وخدمات إضافية من أدنوك للتوزيع، وعلى غسيل السيارات، بالإضافة إلى عروض ترويجية حصرية من شركاء أدنوك للتوزيع، من العلامات التجارية الكبرى.