غَرام تمويلي لعقارات 5 مناطق

ليس يسيراً على مُلاك العقارات الجاهزة إقناع البنوك لرهن ممتلكاتهم العقارية، على الرغم من أن البنوك كلها تتسابق لرهن العقارات الجاهزة أو تمويل شراء غير الجاهزة، وغالباً لا تنفع محاولات بعض الملاك للحصول على الرهن حتى بأسعار فائدة عالية. لكن 5 مناطق في دبي على وجه التحديد هي الأكثر حظاً والأكثر مقدرةً على قلب المعادلة لصالح الملاك فتجعل البنك هو من يجري خلف المالك لتمويله وبأسعار فائدة تنافسية وليس العكس.

ورصد «البيان الاقتصادي» أكبر صفقة رهن في دبي منذ بداية العام الجاري، وكانت من نصيب منطقة مردف التي شهدت رهن شقة تجارية واحدة مقابل 460 مليون درهم، بما يعادل رهونات 200 شقة تجارية في الخليج التجاري.

وتتربع عقارات مرسى دبي على قائمة أكثر المناطق التي «تعشق» تمويلها البنوك، ففي العام الماضي 2017 بلغت القيمة الإجمالية للرهونات التي ضختها البنوك أكثر من 2.4 مليار درهم مقابل رهن 1116 شقة سكنية وتجارية، أما إجمالي الرهون العقارية التي سجلتها تلك المنطقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري فبلغ 429 مليون درهم، مقابل رهن 252 شقة تجارية وسكنية، وبذلك تكون مرسى دبي استحوذت على 22% من إجمالي رهون البنوك خلال الفترة المذكورة التي تجاوزت 4.5 مليار درهم.

وتأتي بعد مرسى دبي بالمرتبة الثانية منطقة ند الشبا بعدما رهنت 205 شقق سكنية مقابل 201 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بعدد 126 شقة سكنية مقابل 365 مليون درهم، ثم الثنية الخامسة بعدد 124 شقة مقابل 127 مليون درهم.