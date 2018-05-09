كاسل فاميلي أوفيس: دبي من أفضل مدن العالم لتأسيس الأعمال الخاصة

أكدت شركة «كاسل فاميلي أوفيسس» العالمية لخدمات الاستشارات الاستثمارية أن دبي تعد من أفضل المدن في العالم لتأسيس الأعمال والمشروعات التجارية الخاصة. جاء ذلك في سياق تقرير خاص نشرته الشركة أمس على موقعها الشبكي عن تأسيس الأعمال التجارية والشركات الخاصة الناشئة في دبي.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان «كيف تحصل على تمويل عند بدء عملك التجاري في دبي؟» أن تأسيس عمل تجاري في دبي يعد بمثابة الخطوة الأولى نحو النجاح، ذلك أن بيئة الأعمال التجارية في دبي توفر العديد من الخيارات المالية المتنوعة. وأَضاف التقرير أن سهولة دخول دبي وانخفاض الوقت اللازم لاستصدار موافقات مبدئية من السلطات فيها على المشروعات الاستثمارية هما أهم ميزتين تعززان جاذبية دبي في أعين رواد الأعمال والباحثين عن مكان مثالي لتدشين أعمالهم التجارية الجديدة. وأفاد التقرير بيئة ريادة الأعمال قد شهد ازدهاراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في زيادة عدد المستثمرين الذين أسسوا أعمالهم في دبي.

وأكد التقرير أن دبي معروفة بوفرة المنصات المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال، حيث تزودهم بالتدريب، التمويل وكافة أنواع المساعدات اللازمة لبدء الأعمال التجارية. وأضاف أن حضانات ومسرعات الأعمال التجارية في دبي لا تكتفي بتقديم الخدمات مدفوعة الأجر فحسب، وإنما لديها القدرة أيضاً على توفير الاستثمارات الأولية لرواد الأعمال، إذا لزم الأمر. وأوضح التقرير الخطوات اللازمة لبدء مشروعات تجارية في دبي، واستعرض بالأسماء أبرز المنصات الشبكية لتمويل الأعمال التجارية في دولة الإمارات عموماً، وفي دبي بصفة خاصة.