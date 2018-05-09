جمارك دبي: تسريع الإجراءات والارتقاء بخدمات المسافرين لدعم السياحة

تواصل جمارك دبي تطوير إجراءاتها والعمل على تذليل العقبات لتيسير التعاملات حيث تعرض خلال مشاركتها في «معرض المطارات 2018» إلى إيصال رؤية الدائرة المتمثلة في الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة إلى الزوار والعارضين.

وأكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي أن الإدارة تسهم في تطبيق الرسالة الموحدة بين جمارك دبي ومطارات دبي التي تعتبر شريكاً استراتيجياً أساسياً، حيث يهدف الطرفان إلى تذليل العقبات وتسريع الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء والمسافرين وتسهيل حركتهم لترسيخ سمعة دبي العالمية ومكانتها الدولية كوجهة رائدة في قطاع السياحة.

وأشار إلى أن جمارك دبي أدت دوراً رئيسياً في دعم مطار دبي الدولي للحفاظ على موقعه الرائد عالمياً من حيث أعداد المسافرين الدوليين مع ارتفاع عدد المسافرين مستخدمي المطار إلى 88.2 مليون مسافر خلال عام 2017 بنمو 5.5 %.