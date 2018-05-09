مؤشر مونستر: 20 % نمو وظائف البرمجيات وتقنية المعلومات والاتصالات بالإمارات

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مونستر للتوظيف أن عدد الوظائف المتعلقة بالبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات شهدت نمواً بنسبة 20% في الإمارات بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويتفق هذا النمو في عدد الوظائف في هذه المجالات مع عملية التحول الرقمي التي تشهدها الإمارات العربية المتحدة.

فالتقدم الكبير في قطاع تقنية المعلومات في البلاد ونمو سوق التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية الأخرى، عوامل أدت مجتمعة إلى زيادة الطلب على المتخصصين في تلك المجالات للمحافظة على زخم هذا التطور السريع.

وقال أبهيجيت موخيرجي، الرئيس التنفيذي لمونستر.

كوم في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط: لم يكن مفاجئًا أن نلاحظ نموًا في التوظيف في مجالات البرمجيات والعتاد والاتصالات، لا سيما أن العام 2017 كان عامًا ناجحًا للتجارة الإلكترونية في الإمارات.

واليوم نرى أن التحول الرقمي يحدث على مستوى معظم التخصصات في الإمارات، ما أحدث ثورة في معظم القطاعات التي تطبق التقنية في العمليات اليومية ويزداد اعتمادها على التقنية.

ويؤدي الاستمرار في هذا المسار إلى تغيرات في الطلب نتيجة الثورة الرابعة، وسنشهد عندها حاجة متزايدة لمزيد من المواهب في هذه المجالات. ويشمل تأثير تغلغل التقنية الرقمية جميع القطاعات، ومنها الرعاية الصحية والتعليم والعقارات والقطاع الحكومي.

وينسجم هذا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض من خلال تعزيز الكفاءة وسلاسة التعاملات عبر استخدام التقنية.

وكشف التقرير الأخير لمؤشر مونستر للتوظيف أيضًا عن نمو مستمر في قطاع السلع الاستهلاكية.

ويشمل ذلك السلع الاستهلاكية والأغذية والأغذية المعلبة والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات والجلود والأحجار الكريمة والمجوهرات.

واستمرت صناعة المواد الكيمياوية (البلاستيك والمطاط والدهانات والأسمدة والمبيدات) في النمو باطراد. أما قطاعات الهندسة والبناء والعقارات وكذلك الصناعات الإنتاجية، فنجدها سجلت انخفاضًا في العام السابق مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

وعلى صعيد آخر شهدت بعض المهن انخفاضات كبيرة خلال العام الماضي، فسجل الطلب على وظائف الموارد البشرية والإدارية على وجه الخصوص أكبر انخفاض، بنسبة 45%، وجاءت المبيعات وتطوير الأعمال في المرتبة الثانية، بانخفاض قدره 36%. وتبع ذلك انخفاض مشابه في وظائف خدمة العملاء والشراء (ومنها الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد) بنسبة 23% و22% على الترتيب.