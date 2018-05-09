غرفة دبي تدعو لرحلات مباشرة إلى تالين لدعم الشراكات

كشفت غرفة دبي في ختام زيارة بعثتها التجارية إلى إستونيا عن استضافتها في مقرها الرئيسي بدبي للمكتب التمثيلي لهيئة ريادة الأعمال في إستونيا، والمتوقع افتتاحه قبل نهاية الربع الثالث من العام معتبرة أن المكتب يشكل نافذة لجذب شركات إستونية رائدة في ريادة الأعمال والخدمات الذكية إلى الإمارة.

ودعت الغرفة إلى إطلاق رحلات طيران مباشرة بين دبي والعاصمة الإستونية تالين لتعزيز شراكات الأعمال، وتطوير العلاقات الاقتصادية معتبرةً أن الخطوط الجوية المباشرة عامل أساسي للارتقاء بالتعاون المشترك وتفعيل روابط الأعمال والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأبدت أورفيه بالو، وزيرة ريادة الأعمال وتقنية المعلومات في إستونيا بالإنجازات التي حققتها الإمارات ودبي على مختلف الصعد، معربةً عن رغبة بلادها بالارتقاء بالعلاقات المشتركة خصوصاً مع قرار افتتاح سفارة لبلادها في أبوظبي قريباً مما يعزز مستوى العلاقات الثنائية.

دعوة

وأشادت خلال لقائها وفد الغرفة في إستونيا بالسمعة العالمية لشركات الطيران الإماراتية طالبة دعم الغرفة لتسهيل إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إستونيا ودبي ووجهت دعوة لغرفة دبي للمشاركة في معرض «لاتيتيود 59» الخاص بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال وتقنية المعلومات والخدمات الذكية والذي سيقام أواخر الشهر الجاري في إستونيا، كما دعت المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في الحليب وصناعته ومنتجاته حيث تعتبر إستونيا من المنتجين البارزين للحليب.

ووجه ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي الدعوة للوزيرة لزيارة دبي لاستعراض الفرص الاستثمارية في إستونيا، موضحاً أن الدعوة مفتوحة للشركات الإستونية للمشاركة في فعاليات ومعارض دبي المتنوعة كمعرض جيتكس والصحة العربي وجلفود وغيرها. ولفت حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي إلى أن الغرفة تدعم ريادة الأعمال وتبحث عن جذب الأفكار المبتكرة وبحث فرص شراكات وتعاون مشتركة باعتبار إستونيا عاصمة المشاريع الناشئة في الاتحاد الأوروبي.

علاقات أعمال

وخلال فعاليات طاولة النقاش المستديرة التي نظمتها الغرفة في تالين بالتعاون مع هيئة ريادة الأعمال الإستونية، وبمشاركة أكثر من 30 ممثلاً لأبرز الشركات الإستونية المهتمة بنسج علاقات أعمال مع مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكد ماجد الغرير أن إستونيا تعتبر سوقاً واعدة وإحدى أهم الوجهات العالمية في صناعة تقنية المعلومات والخدمات الذكية وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الغرفة تركز في استراتيجيتها على التوسع في الأسواق الواعدة، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي في الأسواق الخارجية المجزية.

ولفت إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع إستونيا بلغت خلال 2017 حوالي 55 مليون دولار وهو رقم لا يعكس الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، معتبراً أن إستونيا تحتل المرتبة 140 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي والغرفة تستهدف تحفيز الشراكات الاقتصادية للارتقاء بالعلاقات الثنائية واستقطاب شركات إستونية رائدة في مجالات اختصاصها إلى دبي، مشيراً إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تعتمدها دبي ترتكز كذلك على التوسع الخارجي الذي يعتبر ركيزة هامة لتطوير الأعمال وتأسيس شراكات جديدة في قطاعات تحتاج إليها دبي لصناعة المستقبل.

استكشاف الأسواق

وأكد ماجد الغرير اهتمام الغرفة بأسواق دول البلطيق، معتبراً زيارة وفد الغرفة استكمالاً لزيارة معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في الدولة إلى هذه الدول، وهي تأكيد على التزام القطاع الخاص باستكشاف أسواق جديدة، واعتماد استراتيجيات مبتكرة تساهم في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية مجزية، مشدداً على أهمية إستونيا كهمزة وصل بين الشرق والغرب وكبوابة لأسواق شمال أوروبا والدول الاسكندنافية.

واقترح الغرير تنظيم الغرفة للقاء أعمال في الإمارة يكون محوره استعراض الفرص الاستثمارية في إستونيا، وذلك ضمن نشاطات الغرفة للتعريف بالأسواق الجديدة التي تستهدفها الغرفة، مما يتيح للشركات الإستونية والهيئات الاستثمارية المعنية التواصل مع القطاع الخاص في دبي، وتسليط الضوء على مزاياه التنافسية.

إمكانات التعاون

وأكد حمد بوعميم، اهتمام القطاع الخاص في دبي ببحث آفاق التعاون المشترك في قطاعات مبتكرة كتقنية الاتصالات والمعلومات والمشاريع الناشئة والسياحة والرعاية الطبية والصناعات الغذائية، معتبراً أن وجود 10 شركات إستونية مسجلة في عضوية الغرفة وعاملة في الإمارة، لا يعكس أبداً إمكانات التعاون الموجودة لدى الجانبين، مشيراً إلى أن التنسيق قائم حالياً مع وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا لمضاعفة عدد الشركات الإستونية في دبي بحلول العام المقبل.

ولفت إلى أن الغرفة تدعم وبقوة تدشين رحلات جوية مباشرة بين دبي وإستونيا، معتبراً أن الرحلات المباشرة لا تدعم فقط تدفق السياح، بل تفتح آفاقاً واسعةً لشراكات من نوع آخر تنعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية المشتركة وخصوصاً التجارة البينية وإعادة التصدير، وأن موقع دبي الاستراتيجي في قلب منظومة الطيران العالمية، والخبرات التي راكمتها الإمارة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية، عامل مساعد لتدشين هذا الخط الجوي الذي سيعزز من توسع الشركات الإستونية في أسواق المنطقة عبر بوابة دبي.

إكسبو 2020

ووجه حمد بوعميم دعوة للشركات الإستونية للاستفادة من استضافة الإمارة لمعرض اكسبو 2020 دبي الذي يركز على مواضيع رئيسية وهي الاستدامة والتنقل والفرص، وهي مواضيع تنطبق على ممارسات ونشاطات الشركات الإستونية، وتمتلك فيها خبرات عالمية يمكنها أن تحقق قيمة مضافة لشركات دبي، معتبراً أن اكسبو 2020 يشكل فرصة هائلة لإبراز إمكانات وقدرات قطاع الأعمال الإستوني، ومدى قدرته على نقل تجاربه الرائدة في قطاعات تبني عليها دبي آمالاً كبيرة للمستقبل.

واعتبر أن افتتاح المكتب التمثيلي لهيئة ريادة الأعمال الإستوني في دبي سيساهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في إستونيا، معتبراً أن المكتب سيساهم في توفير المعلومات الصحيحة والموثقة عن القطاعات الواعدة التي تهم الشركات الإماراتية، وتعزيز علاقات الأعمال في مجالات تنسجم مع خطة دبي 2021 وسياسة التنوع الاقتصادي.

وأشار فلجار لوبي، نائب وزير الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا الذي حضر طاولة النقاش المستديرة إلى وجود قواسم عديدة مشتركة بين دولة الإمارات وإستونيا تعزز نمو العلاقات المشتركة أبرزها كون الجانبين بوابتين لأسواق منطقتيهما، والإمكانات التجارية التي يتمتع بها الجانبان.

بدوره أشار هشام الشيراوي، الرئيس التنفيذي لمشاريع الواحة إلى أن دبي تعتبر بيئة مثالية لاستقطاب الشركات الإستونية الراغبة بالتوسع عالمياً، موجهاً الدعوة للشركات الإستونية للمشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تنظم سنوياً في دبي، التي من شأنها التعريف بالخدمات والمنتجات التي تطورها وتقدمها الشركات الإستونية.

ويتوقع نمو الاقتصاد الإستوني بنحو 3.3%هذا العام و2.8% في 2019 حيث احتلت إستونيا المرتبة 12 عام 2017 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، في حين تحتل المرتبة 29 على مؤشر التنافسية العالمية. ويعتبر قطاع الصناعة الأكثر مساهمة في الناتج الإجمالي المحلي لإستونيا بـ 16% يليه قطاع التجزئة والبيع بالجملة بـ 12%، والعقارات بـ 10%.

زيارة ميدانية

وقام وفد الغرفة بزيارة ميدانية إلى مركز إستونيا الإلكتروني، التابع لهيئة ريادة الأعمال في إستونيا، الذي يعتبر الواجهة الرئيسية لاستعراض حلول تقنية المعلومات المبتكرة كالخدمات الذكية والتعاملات الرقمية (البلوك تشين)، حيث استعرضت المدير العام للمركز آنا بايبيريل أبرز المبادرات والحلول التقنية المتطورة التي يوفرها المركز مثل التوقيع الإلكتروني وبطاقة الهوية المتعددة الاستعمالات والوصفة الطبية الإلكترونية، ونظام التصويت بالانتخابات ونظام الضرائب الإلكتروني ونظام الإقامة الإلكتروني وغيرها الكثير.

وفد رفيع

ضمت البعثة التجارية التي ترأسها ماجد سيف الغرير، كلا من حمد بوعميم، وهشام الشيراوي، الرئيس التنفيذي لمشاريع الواحة، وعيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وعبدالله شرفي، رئيس مشاريع جيراب الوطنية، وأحمد سعيد باليوحة، رئيس مجلس إدارة مصنع معكرونة الإمارات، وإسماعيل عقيل عباسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عباسي، وعادل الزرعوني، المدير الإداري لمجموعة ريفولي والدكتور نوح رافورد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل.