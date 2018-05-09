تأثير محدود للضريبة على العقار التجاري

سجل سوق العقارات في دبي صفقات بيع وشراء عقارات تجارية بقيمة تجاوزت مليار درهم منذ بداية العام الجاري الذي شهد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وطبقا لتحليل «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن أداء سوق بيع وشراء العقارات التجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية لا يقل كثيرا عن الفترة ذاتها من العام 2017، لكن عدد صفقات العقارات التجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ 910 صفقات وهي اعلى بنحو30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرى مراقبون ان السوق يبدي مرونة عالية ويتحرك بسرعة ليسجل معدلات تأقلم عالية مع تطبيق الضريبة من جهة وتزايد وعي المستثمر في التعامل مع المبالغات التي ضخمت تأثيراته.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت ضوابط معاملة قطاع العقارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، مؤكدة إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، والذي سيخضع لنسبة الصفر.