شراكة بين «موانئ دبي العالمية» و«موناكو» لتطوير مراسي ميناء راشد

أعلنت شركة «بي آند أو ماريناز»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، عن إبرامها اتفاقاً مع شركة موانئ موناكو الدولية التابعة لحكومة موناكو، بهدف العمل على بعض المشاريع المُختارة في البحر المتوسط ومناطق أخرى حول العالم.

وتتولى «بي آند أو ماريناز» بحسب الاتفاق تطوير مشروع مراسي ميناء راشد في دبي، ويشمل المشروع ثلاث مراحل تضم المرحلة الأولى التي تم تدشينها في نوفمبر الماضي 500 مرسى، ويجري استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لتصل إلى 20 ألف مرسى في المرحلة النهائية خلال السنوات المقبلة.

كما سيشمل المشروع منشآت سكنية تخدم أعضاء الطواقم البحرية، إضافة إلى منشآت فندقية وقسم لاستقبال رحلات الطائرات البحرية الصغيرة المتنقلة داخل دبي وخارجها إلى المناطق الساحلية، حيث يقام المشروع على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم العديد من المرافق السياحية والبحرية والترويحية والمدينة الترفيهية المتكاملة «مارينا كيوب»، كما يضم 646 رصيفاً ومنطقة تخزين لحفظ القوارب تصبح وجهة لليخوت والقوارب القادمة من الخارج.

وقال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي آند أو ماريناز» والمدير التنفيذي لميناء راشد: يعتبر سوق الموانئ واليخوت الفاخرة جزءاً متنامياً من أعمالنا التجارية يتوافق مع استراتيجيتنا لتنويع أنشطتنا والبناء على إرث دبي وخبرتها في هذا المجال باعتبارها مركزاً معروفاً لتطوير مرافق الرحلات السياحية والمراسي. وستتيح شراكتنا مع «إس إم آي بيه» تكامل خبرات الشركتين، بما يضمن بناء أفضل المرافق التي تتمتع بأعلى المواصفات والخدمات الابتكارية، وتسهم في خلق قيمة مستدامة طويلة الأمد للعملاء، والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة.

من جهته قال آليكو كيسيوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة «إس إم آي بيه»: يسرنا الدخول في شراكة مع «بي أند أو ماريناز»، حيث نخطط معاً لتطوير مشاريع في قطاع اليخوت الفاخرة. تشتهر موناكو بمراسيها كما نجحت دبي في اكتساب سمعة عالمية في تطوير مراس خاصة بها.