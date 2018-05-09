طيران الإمارات تطلق خدمة يومية جديدة إلى إدنبره 1 أكتوبر

أعلنت طيران الإمارات أمس اعتزامها إطلاق خدمة يومية جديدة بين دبي والعاصمة الاسكتلندية إدنبره اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

وستصبح إدنبره الوجهة الثانية لطيران الإمارات في اسكتلندا بعد غلاسكو والوجهة الثامنة للناقلة في المملكة المتحدة بعد أن تبدأ خدمتها اليومية إلى مطار لندن ستانستد في يونيو المقبل. وستخدم طيران الإمارات إدنبره بطائرة بوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

وتعتبر إدنبره، بأحيائها القديمة والجديدة المدرجة على لائحة اليونسكو لمواقع تراث عالمي، ثاني أكثر المدن استقطاباً للسياح في المملكة المتحدة. وتشتهر المدينة بتاريخها الغني ومعالمها الثقافية والمعمارية وطبيعتها الخلابة ومأكولاتها الشهية، فضلاً عن مهرجاناتها الدولية وفعالياتها الثقافية. كما أنها المدينة الأولى في العالم التي تم تسميتها مدينة اليونسكو للأدب والثقافة، ومنحها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي لقب مدينة الثقافة والإبداع الأفضل في أوروبا.

طلب متزايد

وقال هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: جاء إطلاق الخدمة الجديدة إلى اسكتلندا تلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء، وستعزز خدمتنا الجديدة إلى أدنبرة رحلتينا اليوميتين بين دبي وغلاسكو. وتعد إدنبره وجهة ترفيه وأعمال رائدة، وسوف توفر الخدمة الجديدة لعملائنا العالميين، ولا سيما القادمين من أسواق رئيسة في آسيا وأستراليا، خيار السفر مباشرة إلى هذه المدينة مع توقف قصير في دبي. وأضاف: ستناسب الخدمة الجديدة أيضاً المسافرين من إدنبره وضواحيها، مثل أبردين ودندي، حيث سيصبح بإمكانهم السفر إلى دبي، ومنها وجهات أخرى ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.

من جهته، قال غوردن ديوار، الرئيس التنفيذي لمطار إدنبره: يشكل استقبال ناقلة جوية عالمية أخرى في مطار إدنبره، الأكثر اكتظاظاً في اسكتلندا، خطوة مميزة لأنها ستعزز تواصلنا مع الشرق الأوسط والدول الأخرى. ويسرنا الترحيب بطيران الإمارات في مطارنا ومواصلة توسيع خيارات مسافرينا الدوليين البالغ عددهم 13.4 مليون مسافر يستخدمون مطار إدنبره سنوياً. وأضاف: ستلبي الخدمة الجديدة احتياجات المسافرين من السياح ورجال الأعمال، وستحفز السياحة الدولية والفرص التجارية في كل اتجاه. ونحن نتطلع إلى التعاون مع طيران الإمارات لتوفير خدمات مميزة للمسافرين وضمان الإقبال على خط إدنبره- دبي.

مواعيد

واعتباراً من 1 أكتوبر، ستغادر الرحلة «ئي كيه 23» مطار دبي يومياً في الساعة 9:55 صباحاً، وتصل إلى إدنبره في الساعة 2:50 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 24» من مطار إدنبره في الساعة 8:15 ليلاً، لتصل إلى دبي في الساعة 6:40 صباح اليوم التالي. ويتيح التوقيت للمسافرين الاسكتلنديين إمكانية مواصلة رحلاتهم بسهولة مع فترات انتظار قصيرة في دبي إلى وجهات عديدة مثل بانكوك ولاهور وهونج كونج وسنغافورة، ومدن أسترالية مثل بيرث وملبورن وسيدني.

كما يمكن للعملاء المسافرين من إدنبره وغلاسكو الوصول إلى أكثر من 90 وجهة تخدمها طيران الإمارات وفلاي دبي وتغطيها اتفاقية الرمز المشترك، وتشمل كاتماندو في النيبال وزنجبار وكيلمنجارو في تنزانيا.

ويستطيع ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال طلب خدمة السيارة مع سائق المجانية من وإلى مطار إدنبره. ويحظى الركاب بأقصى درجات العناية والراحة والخدمات التي توفرها طيران الإمارات على أيدي أفراد أطقم الخدمات الجوية الودودين الذين يتكلمون لغات عدة. كما يستمتع المسافرون بنظام الناقلة الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي، وبمجموعة متنوعة من الأطباق التي يحضرها أشهر الطهاة، وبالمنتجات والخدمات المخصصة للعائلات المسافرة مع أطفال. وستستفيد الشركات من تعزيز طاقة الشحن التي توفرها «الإمارات للشحن الجوي» التي تصل إلى نحو 20 طناً لكل رحلة في كل اتجاه.