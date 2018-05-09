«البداد» تجهز 425 ألف متر مربع من الخيام الرمضانية

أعلنت «البداد كابيتال»، أن «البداد العالمية»، واحدة من شركاتها المتخصصة في مجال تجهيز وتوفير وتأجير القاعات المتنقلة والمباني الجاهزة والخيام المستخدمة لكافة الاغراض، شهدت زيادة ملحوظة في حجم توريداتها من الخيام الرمضانية في الإمارات خلال الموسم الجاري لتبلغ ما يزيد على 425 ألف متر مربع، وذلك بنسبة زيادة 31 % على حجم توريداتها في الموسم الرمضاني الفائت.

وأوضح زايد البداد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات البداد أن البداد العالمية قامت بتوريد وتركيب الخيام الرمضانية لنحو 98 % من فنادق إمارة أبوظبي بمساحة إجمالية 85 ألف متر مربع، فيما قامت بتوريد الخيم لفنادق العين بنسبة 100% بمساحة إجمالية تتعدى الـ 14 ألف متر مربع.

فنادق

ولفت زايد البداد إلى قيام «البداد العالمية» بتوريد وتركيب الخيام الرمضانية في 56% من فنادق دبي إضافة إلى نسبة كبيرة من الخيام الرمضانية في عدد من الفنادق العاملة في باقي إمارات الدولة، علاوة على خيام البطولات الرياضية الرمضانية في الدولة، لتصل المساحة الإجمالية المؤجرة لجميع مشاريع البداد الرمضانية في الدولة إلى 425 ألف متر مربع.

منتجات جديدة

وأشار زايد البداد إلى الزيادة النوعية في حجم توريدات «البداد العالمية» للمشاريع الرمضانية في الإمارات، ترافقت مع تقديم حزمة من المنتجات الجديدة والمطورة من الخيام والقاعات المتنقلة ضمن المواصفات العالمية، واستطاع مهندسونا بدعم من تكنولوجيا التصنيع عالية التطور من البداد كابيتال، وشركاؤنا الاستراتيجيون تزويدها بكافة احتياجاتها وتجهيزها بأحدث حلول التكييف والتبريد عبر أنظمة التكييف المركزي، العملاقة منها والداخلية، التي تعمل بكفاءة عالية في الهواء الطلق تحت درجة حرارة حتى 54 درجة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات البداد أن الخيام الرمضانية نفذت بمنتجات ذات جودة ومواصفات عالية وعالمية في كل العمليات الإنتاجية والإنشائية، وذلك وفق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المتطورة بما يواكب الأفكار الخلاقة التي تحتضنها الإمارات، وتشكل داعماً وراعياً لها.

كانت البداد كابيتال أعلنت أخيراً عن زيادة رأسمال «البداد العالمية»، بمقدار 90 مليون درهم، وذلك ضمن مرحلة التطوير الشاملة والمستمرة التي تشهدها المجموعة بإدارة د. فطين البداد رئيس مجلس الإدارة وزايد البداد الرئيس التنفيذي للبداد كابيتال.