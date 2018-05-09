معهد دبي العقاري يقدم 50 منحة للمواطنين للارتقاء بمؤهلاتهم

أعلن معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، انضمامه إلى مؤسسات الدولة للاحتفاء بقيم مبادرة «عام زايد 2018»، من خلال توفير 50 منحة ستكون متاحة حصريًا لمواطني الدولة للتسجيل في دورة الدبلوم العقاري المعتمد الذي يقدم 49 ساعة تدريبية.

وقال محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: نتشرف بدعم مبادرة «عام زايد»، والاحتفاء بقيم ومآثر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه».

وأضاف إننا من خلال دوراتنا نسهم في نشر العلم والمعرفة، ونعمل على تأهيل شباب الإمارات، ليكون رافدًا قويًا للسوق العقاري المحلي. وتوفر الدورات فرص التعلم والتدريب واكتساب المعرفة في مجال العقارات من المعهد الذي يعتبر بحق الوجهة الرائدة إقليميًا في هذا المجال.

وأضاف: هذه الدورات تساعدنا على تحقيق رؤيتنا لنكون المرجعية الأولى عالميًا في نشر واستدامة المعرفة العقارية، كما أنها تسهم في تطوير جيل متميز من المواطنين الذين يمتلكون المهارات والمؤهلات المناسبة، ليتولوا قيادة القطاع العقاري. وسينظم المعهد دورة الدبلوم العقاري المعتمد بواقع مرتين باللغة العربية ومرتين بالإنكليزية، وتبلغ مدة كل واحدة منها 7 أيام، وذلك في أبريل ويوليو وسبتمبر ونوفمبر.

وصمم برنامج الدبلوم العقاري المعتمد للراغبين في دخول سوق العقارات، ولأصحاب الرخص العقارية الجدد، ويمكن للأشخاص الآخرين الالتحاق به للتعرف إلى أساسيات ومبادئ تدور حول علم العقار وإدارته، والتمويل العقاري، بجانب الاقتصاد وأسس الاستثمار في جو يجمع الجانبين النظري والعلمي.

ويتضمن محتوى الدورة أساسيات العقار، إدارة العقارات، التسويق العقاري، الاقتصاد العقاري وتحليل الأسواق، التثمين والاستثمار العقاري، إدارة المشاريع العقارية، البيئة القانونية. وتهدف الدورة إلى تطوير كفاءات العاملين في السوق العقاري من خلال تطوير أفضل الممارسات في علم العقار، وإعطاء نظرة شاملة عن السوق العقاري والتسويق. وتعتبر هذه الدورة فرصة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية للعمل في سوق العقار بعد اجتياز هذه الدورة.

وينظم المعهد سنويًا العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات العقارية، بالتعاون مع جمعيات وجهات أكاديمية وعقارية عالمية، مثل جمعية الوطنية للوسطاء العقاريين والجامعات والمعاهد المرموقة مثل جامعة هارفارد وجامعة سالفرد وجامعة ام اي تي.