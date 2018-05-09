«الاقتصاد» و«ضمان» تناقشان تعزيز الاستثمار

بحثت وزارة الاقتصاد مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، ومقرها الكويت، سبل العمل المشترك لتنمية مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الشراكات الاستثمارية في دولة الإمارات وعلى صعيد المنطقة العربية عامةً. جاء ذلك خلال لقاء جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، مع فهد راشد الإبراهيم، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومحمد الشطي، مدير إدارة العمليات في المؤسسة. حضر اللقاء، الذي جرى في مقر الوزارة في دبي، هند اليوحه، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد.

إشادة

وأشاد الكيت بالدور الذي تقوم به مؤسسة «ضمان» في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية العربية، وكذلك تزويد المعنيين بمجالات بالاستثمار، من مسؤولين ومستثمرين ورواد أعمال، بدراسات وتقارير وتحليلات وإحصاءات موثقة توضح مستجدات المشهد الاستثماري العالمي والعربي وآفاقه المستقبلية.

وأوضح أن الإمارات تعد محوراً استثمارياً بارزاً على الصعيدين العربي والعالمي، وأنه وفقاً لآخر تقرير صدر من مؤسسة «ضمان» والذي يحمل اسم «مناخ الاستثمار في الدول العربية - مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار 2017» جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى في مؤشر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، وكذلك الأولى في مؤشر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة عن الدول العربية.

وأشار إلى أن هذه الريادة الاستثمارية للدولة تفتح مجالاً حيوياً لتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المتخصصة بدعم الاستثمار، مرحباً سعادته بالتعاون مع مؤسسة «ضمان» وإمكانية الاستفادة من دورها في تشجيع وجذب الاستثمارات إلى دولة الإمارات، وتقديم التوصيات الفعالة لدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، وتعزيز سياسات وآليات حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج.

كما ناقش الكيت مع مسؤولي المؤسسة سبل الترويج المتبادل للفرص الاستثمارية، وإطلاع المستثمرين العرب والأجانب على الفرص المتاحة في الإمارات، وتعريف المستثمرين الإماراتيين في المقابل بالمشاريع والفرص المطروحة للاستثمار والشراكة في الدول العربية.

ورش عمل

وأعرب الكيت عن اهتمام الوزارة بالعمل مع المؤسسة على إقامة ورش عمل وندوات تخدم قطاع الاستثمار في الدولة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذا الجانب. كما دعا المؤسسة إلى المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي بصورة مستمرة.

من جانبه، رحب الإبراهيم بمحاور التعاون التي طرحها الكيت، مؤكداً أنها تلتقي مع أهداف المؤسسة، حيث تسعى «ضمان» إلى تحفيز المستثمر العربي والأجنبي على زيادة الاستثمار من خلال حماية المشاريع الاستثمارية من عدد من المخاطر وفق معايير معينة، فضلاً عن خدمات تأمين الصادرات بما يرفع القدرات التجارية للدول العربية الأعضاء البالغ عددها 21 دولة.