«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تكافئ متسوقي دبي

تقدم مراكز التسوق في دبي للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز استثنائية، من ضمنها سيارات وقسائم تسوق وجوائز نقدية كونها جزءاً من عروض «تسوّق واربح» خلال نهاية هذا الأسبوع بين 10 و12 مايو الجاري، ضمن مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى».

وسيقدّم ابن بطوطة مول سيارة BMW جديدة من السلسلة 3 لأحد المتسوقين المحظوظين، الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أيّ من متاجر المركز ويدخلون السحب على السيارة الجديدة. أما عملاء سيتي بنك فيمكنهم مضاعفة فرصهم في الفوز عند التقدم بطلب للحصول على قرض أو بطاقة ائتمان لدى فرع سيتي بنك في ابن بطوطة مول.

رايب ماركت

ولأول مرة على الإطلاق، سيتم افتتاح السوق الأسبوعي «رايب ماركت» ذي الشعبية الكبيرة في فستيفال سكوير يوم 11 مايو بمناسبة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي فستيفال سيتي مول، ما يضيف لمسة خاصة على فعالية التسوق الضخمة. وفي كل يوم، سيحصل أول 100 متسوّق ينفقون 1000 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول على تذاكر سينما مجانية، وبطاقات خصومات إضافية بنسبة 25% لإنفاقها في المتاجر والاستفادة من استرداد نقدي فوري. كل ذلك يجعل عطلة نهاية الأسبوع الجاري موعداً مثالياً للبحث عن أفضل الصفقات والعروض.

موعد مع الربح

أمّا في سيتي سنتر ديرة، فسيكون الجميع على موعد مع الربح، إذ يحصل المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في أي من متاجر المركز على هدايا من المتاجر أو بطاقة تسوق في المركز بقيمة 100 درهم. ليس ذلك فقط، بل سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 1501 درهم أو أكثر يومياً على بطاقة تسوق في المركز بقيمة 300 درهم أو تذكرتي سينما فوكس، ما يضمن أن يغادر جميع زوار مركز سيتي سنتر ديرة بابتسامة عريضة على وجوههم.

مبادرات

ويعد «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من المبادرات التي تندرج تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة، الذي يتضمن مهرجانات تعنى بالتسوق والحملات والعروض الترويجية الموسمية، والتخفيضات الكبرى، والفعاليات ذات الصلة بالتنزيلات، وتجارب وأنشطة حصرية تتعلق بقطاع التجزئة في دبي.

خصومات

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، تعود مرة أخرى ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، حيث تقدم المحال التجارية تخفيضات وخصومات تصل حتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية في شتّى أنحاء الإمارة.

ويشارك أكثر من 1000 محل تجاري وأكثر من 300 علامة تجارية خلال أيام التخفيضات الثلاثة، لتقدم مجموعة من العروض الرائعة، عبر تشكيلة من البضائع المختلفة التي تشمل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات أخرى.