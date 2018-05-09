إقبال كبير على ملتقى أدنوك للاستثمار بالتكرير والبتروكيماويات

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، مشاركة أكثر من 40 رئيساً تنفيذياً لكبرى شركات النفط والغاز والبتروكيماويات العالمية، ونحو 700 من قادة الأعمال والمتخصصين وصُنّاع القرار في «ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات» الذي يقام في 13 مايو بالعاصمة أبوظبي. ويعكس هذا الاهتمام مكانة الحدث ودوره الفاعل محلياً وعالمياً.

وستستعرض أدنوك خلال الملتقى استراتيجيتها الجديدة للنمو والتوسّع في مجال التكرير والبتروكيماويات، والكشف عن المخطط الرئيسي للاستثمار في توسعة وتطوير مجمع الرويس الصناعي، كما ستطلق عدداً من مبادرات الشراكة والاستثمار محلياً ودولياً التي تهدف لتوسيع نطاق الشراكات وجذب المزيد من الاستثمارات في كافة جوانب ومراحل التكرير والبتروكيماويات.

ويتيح الملتقى مناسبة لتعريف قادة القطاع العالميين بالمزايا الفريدة التي توفرها الإمارات وأبوظبي كوجهة مفضّلة للاستثمار والشراكات الاستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي المتميز وبيئة العمل المستقرة، إضافة إلى سجل حافل بالنجاح في إرساء شراكات استراتيجية راسخة وطويلة الأمد.

آفاق واعدة

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى استشراف المستقبل والاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية يأتي تنظيم ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات في وقت تحظى فيه صناعة النفط والغاز بآفاق واعدة للنمو مع زيادة الطلب العالمي على البتروكيماويات الذي يترافق مع نمو الاقتصادات الآسيوية.

ويوفر هذا الملتقى منصة مثالية لقادة قطاع النفط والغاز كي يتعرفوا على فرص الاستثمار والشراكة العديدة التي سنعلن عنها وتغطي كافة مجالات وجوانب أعمال أدنوك، بما في ذلك مشاريع التوسع في التكرير والبتروكيماويات.

ونحن على ثقة بأن هذه الفرص ستحقق عوائد مجزية لأدنوك وشركائها وسيمتد تأثيرها الإيجابي وطويل الأمد ليسهم كذلك في نمو اقتصاد الإمارات. ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا في أبوظبي في هذا الملتقى الفريد من نوعه الذي يمثل منصة تجمع قادة قطاع النفط والغاز للتعرف على المزايا الفريدة الجاذبة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات كوجهة عالمية للشراكة والاستثمار، سواءً بالنسبة للشركات العاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات أو غيرها من مجالات الصناعات البترولية والخدمات ذات الصلة».

قائمة

وتضم قائمة المتحدثين والحضور وزراء وقادة أبرز الشركات العاملة في قطاع الطاقة، بمن فيهم معالي المهندس سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ودارميندرا برادان وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند، وكوسابورو نيشيمي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، وسونغ تشون كانغ نائب وزير التجارة في جمهورية كوريا، والمهندس أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، وباتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال، وبوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم «بي بي»، وجو كايسر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز، وجون فلينت الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش بي سي»، وسانجيف سنغ الرئيس التنفيذي لشركة الهند للبترول، ووانغ يلين رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وفيكي هولوب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن، وكلاوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لشركة إيني، وجيرمي وير الرئيس التنفيذي لشركة ترافيجورا، ومارك جاريت الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس، وإريك كانتور نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مويليس وشركاه، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول والبتروكيماويات، والدكتور دانيل يورغين نائب رئيس مؤسسة «آي إتش إس ماركت».

استراتيجية

وسيشهد الملتقى إطلاق استراتيجية أدنوك الجديدة للتكرير والبتروكيماويات التي تهدف إلى الاستفادة من الديناميكيات المتغيرة لأسواق الطاقة وتنامي الطلب العالمي على المنتجات المكررة والبتروكيماويات.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إرساء مكانة متميزة للشركة كلاعب عالمي أساسي في التكرير والبتروكيماويات، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كمركز رئيس في مختلف جوانب ومجالات القطاع.

مشاريع

تعتزم أدنوك تنفيذ عددٍ من مشاريع النمو والتوسع والاستثمارات الجديدة في التكرير والبتروكيماويات بما يسهم في تسريع تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وتعزيز مرونة وتنوع أعمالها في قطاع الطاقة، والارتقاء بأدائها بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، إضافة إلى دعم برنامج مبادرات أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة. وتمثل استراتيجية أدنوك للتكرير والبتروكيماويات أحد محفزات تسريع تنفيذ خطط أبوظبي لتنمية وتنويع الاقتصاد، حيث ستسهم في استقطاب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، وخلق العديد من الفرص الوظيفية والمهنية في القطاع الخاص.