«صندوق خليفة» يعزّز خبرات رواد الأعمال وتنافسية المشاريع

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع ملتقى «تواصل» بدورته الثامنة عشرة والأول لهذا العام في أبوظبي، بحضور شركائه الاستراتيجيين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع، ضمن مجموعة المبادرات والفعاليات المختلفة التي يقوم بها لدعم مسيرة بناء الإنسان ودعم الشباب المواطن، بالتزامن مع عام زايد وانطلاقاً من رؤية الصندوق القائمة على قيادة مسيرة تعزيز روح الريادة والمبادرة لدى المواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة.

وتضمن الملتقى تكريم عدد من الشركاء الاستراتيجيين من جهات حكومية محلية واتحادية على دعمها المستمر للصندوق وفي مقدّمهم، «دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي»، «غرفة أبوظبي»، «دائرة الشؤون البلدية - أبوظبي»، «إدارة مهرجان الشيخ زايد التراثي»، «الاتحاد للطيران»، «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، «دانات للصناعات الغذائية»، «بوابة ليوا للصناعات الغذائية»، «تمور ليوا للصناعات الغذائية»، و«كوكو جليلة». كما تخلل الملتقى عروضاً تقديمية للمشاريع الناشئة، الممولة من الصندوق، في حين قامت الشركات بعرض خبراتها ونجاحاتها أمام المشاركين بما يعزز التواصل فيما بينهم ويساهم في بناء مجتمع قائم على ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

دور محوري

وأكد عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة ، الدور المحوري الذي يلعبه الملتقى في تعزيز التفاعل والتواصل بين الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المشاريع المموَلة والمدعومة من صندوق خليفة سعياً إلى تمكينهم من بناء شبكة علاقات مهنية قويّة.

وأضاف: «يبذل الصندوق جهوداً دؤوبة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمنحها امتيازات تسهم في تطورها ونجاحها، مما يجعله نموذجاً تشــغيليأً إقليمياً وعالمياً لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يتصــف بالشــمول والاســتدامة».

وأشار إلى أن نجاح المشاريع الممولة من الصندوق ما هو إلا نجاح لخطط وبرامج واستراتيجيات الصندوق، الذي شهد في السنوات الأخيرة مســيرة حافلــة، موضحاً أن رسالتنا واضحة في دعم ثقافة الريادة والمبادرة، عبر فريق عمل متكامل ومتكاتف يتألف من حوالي 893 عضواً ناشطاً، لذا نحن نعمل على حث مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعطائها الامتيازات المطلوبة.

وتضمّن الملتقى خمسة عروض تقديمية لبعض شركاء الصندوق الاستراتيجيين، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي يمولها ويدعمها الصندوق، تناولت مختلف المواضيع والقطاعات.

ومنذ بداية العام، قام الصندوق بتنفيذ 6 فعاليات مختلفة كالمشاركة في معارض محلية وخارجية تهدف إلى دعم أعضاء الصندوق، وعدد من الملتقيات التي شهدت مشاركة أكثر من 100 عضو واستفاد منها أكثر من 53 مشروعاً مدعوماً من الصندوق.