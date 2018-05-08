68305 مؤسسات فردية في دبي

كشفت بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي أن مجمل عدد منشآت الأعمال المرخصة كمؤسسات فردية في دبي يبلغ 68305 منشآت، أي ما يشكل 28.9% من مجمل رخص الأعمال الفعّالة في دبي حتى نهاية مارس 2018.

وتشكل المؤسسة الفردية أحد الأشكال القانونية المتاحة لرخص الشركات في دبي، وهي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد فقط وذلك لممارسة نشاط اقتصادي. وترتبط الذمة المالية للمؤسسة بصاحبها إذ يتحمل الالتزامات المالية كافة المترتبة على المؤسسة.

وأظهرت بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري تخصص 50.5% من المؤسسات الفردية في الأنشطة التجارية فيما تعمل 47.4% منها في الأنشطة المهنية، و1.1% في الأنشطة السياحية و1% في الأنشطة الصناعية. ومن حيث مجموعات الأنشطة الفرعية للرخص، تأتي مجموعة الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى تليها مجموعة الإلكترونيات ثم الاستشارات - الإدارة والمعلومات والمقاولات وما يتعلق بها، تليها المطاعم والمقاهي ثم العقارات.

وبلغت حصة الرجال 84.2% من مجمل مالكي رخص المؤسسات الفردية مقابل 15.8% حصة السيدات.

التوزيع الجغرافي

وحلت منطقة عيال ناصر في المرتبة الأولى بين بقية المناطق الفرعية لرخص المؤسسات الفردية بواقع 6145 رخصة، تلتها دبي الجديدة بـ4611 رخصة، وحلت منطقة نايف ثالثة بـ3495 رخصة، إضافة إلى برج خليفة في المرتبة الرابعة بـ3085 رخصة، وجاءت منطقة المرر في المرتبة الخامسة بـ2775 رخصة والسوق الكبير سادساً بـ2069 رخصة.

ويوجد موقع 1949 رخصة للمؤسسات الفردية في هور العنز الشرقية و1691 رخصة في القصيص الأولى، أما البرشاء الأولى فتشكل موقعاً لـ1502 رخصة، فيما يوجد موقع 1462 رخصة في المرقبات و1449 رخصة في بورسعيد و1301 رخصة في الكرامة و1209 رخص في المركز التجاري الأول و1114 رخصة في رقة البطين و974 رخصة في السطوة، وتتوزع بقية رخص المؤسسات الفردية على مواقع أخرى.

وعلى مستوى المناطق الرئيسية، تستحوذ برد دبي على 38.5 % من رخص المؤسسات الفردية بواقع 26320 رخصة، فيما تشكل دبي الجديدة موقعاً لـ 5475 رخصة أي ما نسبته 8 %، فيما يتركز 52.7 % من رخص المؤسسات الفردية في ديرة بواقع 35995 رخصة. ويحق لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة معظم الأنشطة المندرجة ضمن هذا الشكل القانوني شريطة استيفاء المتطلبات، كما يجوز لمواطني الدول الأخرى امتلاك الرخص المهنية فقط ضمن هذا الشكل القانوني شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني الدولة.

آليات وإجراءات

ومن الحصول على الموافقة المبدئية لتسجل المؤسسات الفردية في اقتصادية دبي، يجب تحضير مجموعة من المستندات وتتضمن تعبئة استمارة التسجيل والترخيص التجاري طباعة، تتوافر في الموقع الإلكتروني، ونسخة عن جواز سفر أصحاب الترخيص/‏ المدير. إضافة إلى نسخة عن خلاصة قيد المواطن أو الهوية. ونسخة عن صفحة الإقامة أو تأشيرة الزيارة لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للمقيمين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة النشاط الاقتصادي. وكتاب من دائرة المحاكم بعدم الممانعة من الممارسة التجارية لمن هو دون 21 سنة. فميا تتطلب الرخص المهنية لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عقد وكيل خدمات محلي موثقاً أصولاً من الكاتب العدل.

وبعد الحصول على الموافقة المبدئية يمكن حجز اسم تجاري مناسب من خلال موقع الدائرة الإلكتروني أو زيارة أقرب مركز خدمة معتمد من الدائرة، كما يمكن حجز الاسم قبل ذلك، ويمكن التقدم للموافقة المبدئية إلكترونياً عن طريق موقع الدائرة الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية Dubai in Business.

وبعد الحصول على الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري يجب تقديم إيصال الموافقة المبدئية وجميع المستندات المقدمة سابقاً، إضافة إلى نسخة من شهادة توثيق عقد الإيجار الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، إضافة إلى موافقة الجهات الحكومية الأخرى على النشاط في حال تطلب الأمر ذلك، إلى جانب عقد تعيين وكيل خدمات مصدق حسب الأصول للمقيمين من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي، ويكون الوكيل من مواطني الدولة.