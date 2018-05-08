1.4 مليار درهم تجارة أبوظبي مع السعودية في شهر

بلغ إجمالي تجارة أبوظبي مع السعودية نحو 1.4 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2017 وذلك في مؤشر يعكس استمرار ارتفاع وتيرة التبادل التجاري بين الجانبين.

ومع تواصل تعزيز علاقات التبادل التجاري بين الجانبين فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية والخليجية الأكثر تجارة مع إمارة أبوظبي وفقاً للأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي عن حركة التجارة خلال الشهر الأول من العام الجاري.

وبحسب أرقام مركز الإحصاء، فقد استحوذت السعودية على 11.3% تقريباً من إجمالي تجارة إمارة أبوظبي مع جميع دول العالم خلال شهر يناير والتي بلغت قيمتها 12.4 مليار درهم.

وقال خبراء اقتصاديون إن تواصل النمو في العلاقات التجارية بين أبوظبي والسعودية هو نتاج طبيعي للعلاقات المتميزة بين الجانين على مختلف الأصعدة، مؤكدين أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من تعزيز روابط التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والسعودية بشكل عام خاصة بعد تشكيل لجنة لهذه الغاية في وقت سابق من العام الماضي.

وفي التفاصيل الخاصة بحركة التبادل التجاري التي أظهرتها الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء فقد بلغت قيمة واردات أبوظبي من السعودية نحو 950 مليون درهم خلال شهر يناير الماضي مقارنة بـ 888 مليون درهم في يناير من العام 2017.

وعلى صعيد تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمتها من 152 مليون درهم إلى 230 مليون درهم تقريباً خلال نفس فترة الرصد في حين بلغت قيمة الصادرات 205 ملايين درهم مقارنة بـ 300 مليون درهم.

يشار إلى أن إجمالي تجارة أبوظبي مع السعودية بلغ خلال العام 2017 نحو 17.4 مليار درهم شكلت ما نسبته 11.1% من إجمالي تجارة الإمارة مع جميع دول العالم في نهاية شهر ديسمبر الماضي.