«اتصالات»: تقنية «البلوك تشين» قيمة حقيقية للعملاء في مختلف القطاعات

اختتمت «اتصالات ديجيتال» مشاركتها في قمة «مستقبل بلوك تشين» والتي جمعت أكثر من 7000 من رؤساء مجالس الإدارة، ورواد مجالات الصناعة المختلفة، والخبراء من العالم لبحث تسريع عملية الاعتماد على تطبيقات تقنية البلوك تشين في دبي وخارجها.

وكانت «دبي الذكية» قد استضافت هذا الحدث المرموق في مركز دبي التجاري العالمي من 2 إلى 3 الجاري وهي تعتبر الفعالية الأولى من نوعها بهذا الحجم على مستوى العالم.

وأوضح سلفادور أنجلادا، رئيس قطاع الأعمال في «اتصالات» والذي كان متحدثاً رئيسياً في القمة عن كيفية استفادة «اتصالات» من الخدمات التي ستوفرها تقنية «البلوك تشين» بما يقدم قيمة حقيقية للعملاء من مختلف القطاعات، علاوةً عن حالات الاستخدام الداخلي الخاصة بـ«اتصالات».

وناقش أجلادا تأثير التسارع الرقمي الذي يشهده العالم على الأفراد والشركات والحكومات، وارتباطهم بالشبكة الرقمية في ظل ما تشهده من تدفق هائل للبيانات مشدداً بذلك عن مدى حاجة الشركات إلى تمكين التحول الرقمي ليكون في صميم عملياتها لضمان النجاح والاستمرارية في هذه البيئة الرقمية الجديدة، لافتاً إلى النجاح الذي حققته اتصالات في هذا المضمار ومساهمتها الكبيرة في تمكين التحول الرقمي. وتضمن الحدث أكثر من 70 جلسة حوار للتخطيط من أجل الخروج بتطبيقات عملية على أرض الواقع، وللعمل على خلق الفرص، وتحفيز وتسريع الاعتماد على التقنية الواعدة في كافة القطاعات بما فيها التجزئة والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والنقل والتعليم والضيافة والسياحة والطاقة والتكنولوجيا المالية.