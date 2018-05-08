مركز لمناولة الحاويات لـ«إم إس سي» في ميناء خليفة

وقعّت موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز استراتيجية لمدة 30 عاماً مع شركة «إم إس سي» العالمية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري العالمية التي تتخذ مقرها في سويسرا، والتي ستقوم بموجب الاتفاقية بتأسيس مركز استراتيجي لمناولة الحاويات في ميناء خليفة، مستفيدة من مزاياه كواحد من أكثر موانئ المنطقة تطوراً في الجانب التكنولوجي وأحد أسرع الموانئ العالمية نمواً، وذلك في خطوة تلقي الضوء على الأهمية المتزايدة لإمارة أبوظبي في مجال التجارة البحرية ومناولة الحاويات إقليمياً وعالمياً.

وشهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، إضافة إلى العديد من المسؤولين، توقيع الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، ودييجو أبونتي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي» اتفاقية الامتياز.

دعم وتوجيهات

وثمّن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الإنجازات البارزة التي حققتها الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الدولة باتت تتبوأ مكانة مرموقة في الخارطة الاقتصادية والتجارية العالمية.

وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به ميناء خليفة منذ أن تفضل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بافتتاحه في 12 ديسمبر 2012 ليكون شاهداً حقيقياً على الإبداع الهندسي للدولة ونجاح الخطط الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تشييد مشاريع ضخمة للبنية التحتية وفق أرقى المعايير العالمية.

وقال: «لقد تمكن هذا الميناء المتطور خلال خمس سنوات من اعتلاء مكانة مميزة كأحد الموانئ الأكثر حداثةً وتطوراً من الناحية التكنولوجية في المنطقة والعالم. إن مثل هذه الإنجازات التي تحققت خلال فترة قياسية تؤكد نجاح خطط واستراتيجيات دولة الإمارات ومساهمة المؤسسات من القطاعين العام والخاص في بناء اقتصاد قائم على مرتكزات راسخة».

وأكد أن توجيهات القيادة تسهم بشكل محوري في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الإمارات من خلال إرساء ركائز صلبة لاقتصادٍ مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة، ويتيح فرصاً واعدة للأجيال القادمة.

وقال: يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية التي تؤكد المكانة الراسخة للدولة وأبوظبي كمركز إقليمي وعالمي في مجال التجارة والشحن البحري واللوجستيات، خاصةً أن شركة «إم إس سي» تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية في مناولة الحاويات.

ولا شك أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الزيادة الكبيرة في حركة مناولة الحاويات في ميناء خليفة. وأضاف: ما كانت هذه الإنجازات المهمة لتتحقق لولا رؤية القيادة ونجاح دولة الإمارات في تنفيذ مشاريع عملاقة للبنية التحتية المتطورة والتي تشمل موانئ تعتبر الأكثر تقدماً على الصعيد التكنولوجي في العالم، وكذلك شبكات نقل حديثة ومتكاملة بمعايير عالمية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للدولة كمركز حيوي يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب في منطقة تزخر بالأسواق الناشئة التي تمتلك آفاقاً واعدة للنمو.

استراتيجية نمو بعيدة الأمد

من جانبه، رّحب دييجو أبونتي بتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع موانئ أبوظبي. وقال: «تفخر شركة «إم إس سي» بإبرام الاتفاقية التي تتيح لها المساهمة في تعزيز التجارة البحرية لدولة الإمارات. وفي الحقيقة، تملك الإمارات إرثاً عريقاً في تسهيل التجارة البحرية الدولية.

وخلال العقدين الماضين، عملت «إم إس سي» على دعم قطاع الملاحة والشحن البحري والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات في مناولة الحاويات. ونحن على ثقة تامة بأن هذا الاستثمار يعزز من الخدمات المقدمة للعملاء ويعمل في الوقت ذاته على توسيع نطاق عملياتنا بالدولة».

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي أن ميناء خليفة يلعب دوراً حيوياً في استراتيجية «موانئ أبوظبي» الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي والإمارات الاقتصادية والتجارية إقليمياً وعالمياً. وأشار إلى أن شركة «إم إس سي» تعتزم استثمار 4 مليارات درهم طيلة فترة اتفاقية الامتياز.

رافعات

وتشمل أعمال التطوير زيادة عدد الرافعات الجسرية العملاقة التي تعتبر أكثر الرافعات المتطورة تكنولوجياً على الصعيد العالمي من 12 رافعة حالياً إلى 25 رافعة خلال العامين المقبلين، وتوسيع أرصفة الميناء لاستقبال عدد أكبر من السفن القادمة، وتعميق منطقة رسو السفن ليكون أول ميناء بمنطقة الخليج العربي قادر على استقبال السفن العملاقة المخصصة لنقل الشحنات الكبيرة. وبالنسبة لاتفاقية الامتياز، أكد الشامسي أنها تمثل نقلة نوعية وأحد أبرز المحطات الكبيرة في مسيرة موانئ أبوظبي والمنطقة. وخلال الأعوام الخمسة المقبلة، سترتفع القدرة الاستيعابية لمحطتي الحاويات في ميناء خليفة إلى أكثر من 8.5 ملايين حاوية نمطية سنوياً.

ومن جانبه، قال عمار كنعان، الرئيس التنفيذي لشركة «تي آي إل»، الذراع التشغيلية لشركة «إم إس سي»: تمثل الاتفاقية استثماراً مشتركاً مهماً مع موانئ أبوظبي لتطوير ميناء خليفة وتوفير حلول وخدمات عالية الكفاءة لمناولة الحاويات لشركاء إم إس سي والعملاء في هذا الموقع الاستراتيجي. ونتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.

استثمار استراتيجي

يمثل مركز مناولة الحاويات الإقليمي الجديد لشركة إم إس سي بميناء خليفة، أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لهذه الشركة التي تصنف ضمن أكبر شركات الملاحة البحرية عالمياً، حيث تدير 480 مكتباً تابعاً لها في 150 دولة، وتسيّر رحلات تجارية عبر أكثر من 200 طريق تجاري و500 ميناء في مختلف أنحاء العالم.

وتعتزم MSC نقل كل عمليات مناولة الحاويات الخاصة بها من موانئ المنطقة، والتي تبلغ أكثر من 3.5 ملايين حاوية سنوياً، إلى ميناء خليفة، وذلك بدءاً من شهر يوليو المقبل. وتسهم هذه الخطوة المهمة في تعزيز القدرة الاستيعابية لمحطة الحاويات الرئيسية من 2.5 مليون حاوية إلى 5.3 ملايين حاوية نمطية سنوياً عام 2020، فضلاً عن أنها ستقفز بتصنيف ميناء خليفة من المركز 86 عالمياً إلى أفضل 25 ميناء بداية العام المقبل.