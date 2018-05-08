10 شركات ناشئة تحصد جوائز ملتقى الاستثمار السنوي

فازت عشر شركات ناشئة بجوائز ملتقى الاستثمار السنوي للشركات الناشئة في دورته الثانية، والذي أقيم في الفترة من 9 إلى 11 أبريل بمركز دبي التجاري العالمي، وضم 119 عارضاً من 30 دولة قدموا أفضل المشاريع. وحصدت شركة «مايند روكتس» الأردنية العاملة في مجال التقنيات المتخصصة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة المركز الأول في مسابقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إحدى فعاليات الملتقى، حيث استعرضت الشركة تكنولوجيا تساعد الصم والبكم على التواصل عن طريق استخدام الصور الرمزية لترجمة الكلام المسموع والمكتوب إلى لغة الإشارة.

مستقبل مختلف

وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة: إن المشهد الاقتصادي للعالم العربي يتغير بسرعة، وستؤثر الشركات الناشئة إلى حد كبير على نمط حياتنا وبيئة عملنا المستقبلية من المنازل الذكية إلى عمليات الدفع الرقمية غير الورقية والمباني المبنية عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، ونحن نمر بمرحلة مثيرة في التحول الرقمي للخدمات.

وأضاف آل صالح: نحن في الإمارات نفخر بأن نكون الوجهة الأولى بين دول العالم العربي لجذب المواهب الرائدة ودعمها والحفاظ عليها كأحد أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعمل الإمارات بشكل مستمر على تطوير المشاريع الوطنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار تشريعات وتقديم حوافز وتقديم أفضل الخدمات لدعم مشروعات رواد الأعمال.

من جهته، قال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن ملتقى الشركات الناشئة إحدى فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الثامن يعد منصة مثالية لتشجيع الشركات الناشئة على الابتكار والإبداع، مشيراً إلى أن أكثر من 143 دولة شاركت هذا العام بالملتقى منها 30 دولة تنافست في الفعاليات التنافسية التي أقيمت على منصة ملتقى الشركات الناشئة. وعززت المسابقة تبادل الخبرات وتحفيز الشباب على الابتكار، وأنا على يقين أن مشاركتهم ستمنحهم من الأسباب ما تجعلهم قادرين على تحقيق طموحاتهم.

وأضاف: «نحن فخورون بأن الإمارات هي الدولة التي تستقطب وتحتضن المواهب الناشئة للحفاظ عليها، وأن حكومة الدولة تبذل دائماً قصارى جهدها لدعم الشركات الناشئة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لدعم تلك الشركاتالناشئة».

نمو

قال داود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الشركات الناشئة، إن الشركات الناشئة ستقود النمو الاقتصادي في المستقبل، ومن المهم تعزيزها وتوجيهها حتى تتمكن من تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً أن النسخة الثانية من ملتقى الشركات الناشئة نجحت بمشاركة أفضل الشركات الإقليمية الناشئة بشكل رائع.