حسابات بلا حد أدنى للرصيد لأعضاء «تنمية المشاريع»

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اتفاقية تعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» لتقديم حزمة جديدة من التسهيلات المصرفية لأعضاء المؤسسة.

وتتيح الاتفاقية للشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء المؤسسة إمكانية فتح حسابات مصرفية دون حد أدنى للرصيد، إلى جانب خدمة تمويل فواتير العقود بلا فوائد، بالإضافة إلى خط هاتفي مباشر مع راك بنك مخصص لخدمة الأعضاء.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للتعاون الوثيق بين الطرفين، حيث تعاونت مؤسسة تنمية المشاريع «مع راك بنك» خلال العام الماضي لتمكين أعضاء المؤسسة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل بأسعار فائدة تفضيلية، ورسوم مخفضة، إلى جانب الحصول على خدمات بنك رأس الخيمة الوطني من المنتجات المصرفية للأعمال مثل حسابات المعاملات، والقروض التجارية، التمويل القائم على الأصول، والتمويل العقاري وفقا للشروط المتفق عليها.

تطوير العمليات

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أكد عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن إتاحة فتح الحسابات المصرفية دون حد أدنى للرصيد تكتسب أهمية خاصة للشركات الناشئة ومتناهية الصغر فضلاً عن المتوسطة، إذ تساهم في إدخال هذه الشركات ضمن النظام المصرفي مقارنة مع اعتماد الكثير منها سابقاً على التعامل النقدي فحسب، مما يساعد في تطوير عملياتها وتعاقداتها ودعم التزامها بمتطلبات العمل التجاري محلياً وعالمياً.

ولفت إلى أن الخدمة تدعم السيولة لدى الشركات بعد أن كانت تجمد سابقاً لتلبية متطلبات الحد الأدنى للحسابات المصرفية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي كحل فعلي للصعوبات التي تعترض فتح حسابات مصرفية من قبل الشركات الناشئة والصغيرة في ظل الضوابط الصارمة التي وضعتها معظم البنوك في الدولة على المعاملات المصرفية مع هذه الفئة من الشركات.

حل مبتكر

وأوضح الجناحي من جانب آخر أن تمويل فواتير العقود يأتي أيضاً كحل مبتكر لدعم السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيوفر «راك بنك» لأعضاء المؤسسة التمويل اللازم لتلبية المتطلبات المالية للعقود والمناقصات، وذلك من خلال حساب ضمان مخصص لهذه الخدمة يتم من خلاله سداد مستحقات الموردين المتعاقدين مع الشركة لتنفيذ بنود العقد، ويقوم البنك باسترداد مدفوعاته عند سداد قيمة العقد مع الجهة المتعاقد معها خلال الفترة المحددة للسداد.

خدمات متكاملة

ومن جانبه أوضح بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـبنك رأس الخيمة الوطني أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار حزمة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة، مؤكداً أهمية هذه الفئة من الشركات بالنسبة للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن «راك بنك» يقدم خدمات مصرفية لـ 75 ألف شركة متوسطة وصغيرة. ويحتل المرتبة الأولى كأكبر مقرض مصرفي لهذه الفئة من الشركات في الدولة. مشيراً إلى أن البنك سيوفر خدمات تمويلية متكاملة لأعضاء المؤسسة مع تجنب أي تعقيدات إدارية.

وأوضح أن البنك سيتولى عملية التدقيق على موثوقية فواتير العقود والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف عند توفير التمويل اللازم للفواتير.