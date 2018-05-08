10 مليارات درهم صفقات سكنية في 4 أشهر

شهد سوق العقارات في دبي خلال الأشهر الأربعة الماضية قيام مستثمرين بضخ أكثر من 10 مليارات درهم مقابل تملك 8425 شقة سكنية متنوعة ما بين جاهزة للسكن وقيد الإنشاء طبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وحافظت مرسى دبي على المرتبة الأولى بالقيمة الإجمالية للمبيعات بتسجيلها 1.7 مليار درهم قيمة صفقات شراء 851 شقة سكنية، تلتها الخليج التجاري بمليار درهم، لكن بعدد صفقات شراء أعلى بتسجيلها 945 صفقة شراء شقة سكنية، ثم منطقة المركاض بتسجيلها أكثر من 615 مليون درهم قيمة صفقات شراء 834 شقة سكنية.

أما أقل المناطق بيعاً للشقق السكنية خلال تلك الفترة فكانت منطقة جميرا الأولى، إذ شهدت بيع شقة واحدة بنحو 2.5 مليون درهم ومنطقة البرشاء جنوب 4 ببيع شقة واحدة بقيمة 606 آلاف درهم.