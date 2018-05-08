الإمارات تعزّز التعاون مع جنوب أفريقيا في السياحة والطاقة

بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، مع بول ماشاتيلي، الأمين العام لخزينة الحزب الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين البلدين وسبل تطويرها نحو آفاق أكثر تقدماً بما يخدم مصالح الطرفين.

جاء ذلك خلال استقباله وفد دولة جنوب أفريقيا بحضور محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، كما شارك في الاجتماع جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الرغبة المتبادلة في تعزيز أطر التعاون القائم، والعمل على استكشاف فرص الشراكات الاقتصادية في القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين، ومن أبرزها السياحة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية، وأيضاً تبادل الخبرات في مجال إدارة ومعالجة المياه بالاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا الصدد.

قدرات

وقال عبد الله آل صالح إن الإمارات وجنوب أفريقيا يتمتعان بالعديد من القدرات والإمكانيات لتطوير أوجه الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن توافر الموارد الطبيعية إلى جانب الموقع الجغرافي والارتباط بالعديد من الأسواق الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية يطرح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية تخدم الاقتصاد الوطني للبلدين وأيضاً تنعكس إيجاباً على مستوى التعاون الإقليمي والربط بين الأسواق في القارتين.

وأوضح أن قطاعات التجارة والسياحة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والطاقة تشكل أولوية على خارطة التعاون الثنائي إلى جانب الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص وتعزيز قنوات التواصل فيما بين مجتمع الأعمال للجانبين.

وتابع آل صالح أن هناك استثمارات إماراتية متواجدة بالفعل في أسواق جنوب أفريقيا إلا أننا نتطلع المرحلة المقبلة إلى التوسع في هذه الاستثمارات في القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية لكلا البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل حوالي 3.2 مليارات دولار في 2017، محققاً نسبة نمو في حدود 26% عن العام الأسبق.

شراكة

من جانبه، أكد بول ماشاتيلي الأمين العام لخزينة الحزب الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، رغبة بلاده في توطيد أواصر الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الإمارات وتنمية آليات وبرامج للتعاون وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات ذات الاهتمام.