التكنولوجيا ترسم التوجّهات المستقبلية للمطارات

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن تبني الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة يأتي ضمن أهم أولويات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت تلعب دورا كبيرا في التوجهات المستقبلية لصناعة الطيران والمطارات.

وقال سموه في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاحه الدورة الثامنة عشرة لمعرض المطارات 2018 إن عمليات التوسعة في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم تسير حسب الجدول الزمني، مشيرا أن المطارات أصبحت مكوناً مركزياً من مكونات التنمية الاقتصادية، وهي ضرورة حتمية لجلب الاستثمارات والمشاريع لأي دولة.

وفي رده على سؤال حول التحديات التي تواجه طيران الإمارات في السوق الأميركي قال سموه ان أداء طيران الإمارات أفضل من العام الماضي والنتائج مبشرة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج التفصيلية غدا الأربعاء.

وأضاف سموه أن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في نمو منتظم، ومن المتوقع أن تصل إلى 38%، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في خلق المزيد من الوظائف مؤكدا أن المبادرات الجديدة لحكومة دبي تساهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني.

وأشار سموه إلى أن الاجتماع الأخير الذي حضره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومديرو الدوائر المختلفة والمستثمرون ورجال الأعمال من القطاع الخاص كان يهدف إلى مواصلة جهود ترسيخ جاذبية دبي للأعمال تحفيز الجميع على استقطاب الأعمال والاستثمارات إلى دبي، متوقعاً أن يكون لهذا الاجتماع انعكاس إيجابي جيد على الحركة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

تطورات سريعة

وأوضح سموه أن صناعة المطارات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تشهد تطورات سريعة على صعيد مشاريع المطارات، حيث يوجد أكثر من 2300 مشروع قيد التنفيذ لتشييد المطارات في مدن العالم المختلفة وفقاً لتقرير مركز المحيط الهادئ للطيران.

وفيما يتعلق بالدور الحالي لمعرض المطارات قال سموه إن المعرض ينعقد في دبي للعام الثامن عشر على التوالي، وذلك مع تواجد أكثر من 350 عارضاً من 90 دولة، ما يمكنه من الحفاظ على مكانته كأضخم معرض لصناعة المطارات في العالم.

وحضر الافتتاح عدد كبير من مديري ومسؤولي المطارات وشركات الطيران، وشركات الحلول التكنولوجية المتخصصة في قطاع الطيران بالدولة ودول المنطقة، حيث قام سموه بجولة في أرجاء المعرض اطلع خلالها على أحدث المستجدات والتطورات الجديدة في عمليات تطوير وإنشاء المطارات الفنية والتكنولوجية.

ومن جهته قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن مطارات دبي أثبتت خلال الفترة الماضية أنها سباقة في تبنى أحدث الحلول والتقنيات الحديثة المستخدمة في المطارات العالمية بغرض تسهيل تجربة المسافرين وإسعادهم، مشيرا إلى أن هذا المعرض يشكل منصة عالمية للاطلاع على آخر المستجدات في تكنولوجيا المطارات في كافة مجالاتها.

مبنى المسافرين

وكشف الزفين عن بدء طرح المشاريع الخاصة بتنفيذ المطار الكبير وذلك بعد أن تم الانتهاء مؤخرا من توسعة مبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الحالي ورفع قدرته الاستيعابية لتصل إلى 26.5 مليون مسافر، ودخوله مرحلة التجريب، مشيرا الى أن المشروع الأول الذي تم طرحه بالنسبة للمطار تضمن عمليات تسوية الأرض وتمهيد أعمال الطرق، لافتاً إلى أنه سيتم في شهر يوليو المقبل طرح مشروع آخر يتعلق بأعمال البنية التحتية لأرضية المطار.

وتتميز الدورة الثامنة عشرة من معرض المطارات بإقامة فعاليتين مرافقتين هما منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، وذلك بالإضافة إلى منتدى قادة المطارات العالمية الذي ينظمه مركز المحيط الهادئ للطيران، والجمعية العمومية لمنظمة نساء في الطيران.

وقال محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: إن المشاركة في المعرض تأتي بهدف الاستفادة من أحدث المعارف والخبرات في إدارة نمو الحركة الجوية. وأشار الى أن صناعة الطيران في الشرق الأوسط تشهد فترة انتعاش، حيث تسجل المنطقة ثاني أعلى معدل نمو لحركة المسافرين.

وأضاف أهلي أن الهيئة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى زيادة استثماراتها في مجال التكنولوجيا من اجل تطوير الخدمات والإجراءات التي تضمن سعادة العملاء ورضاهم، مشيرا الى أن مخطط الهيئة الاستراتيجي يتوافق مع خطة دبي 2021 التي تحدد بوضوح الطريق المؤدية الى دبي الذكية والمستدامة، حيث نسعى إلى تكريس دبي كمركز دولي للطيران وضمان أن تكون مطاراتها الأكثر أمانا والأكثر تقدما على المستوى العالمي.

ويستقطب المعرض الذي يعتبر أضخم معرض للمطارات في العالم أكثر من 300 عارض من أكثر من 90 بلداً، وذلك لعرض منتجاتهم المبتكرة، والتي يتم تقديمها لصانعي قرار صناعة الطيران في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا.

أمن المطارات

وينطوي أمن المطارات في الشرق الأوسط على مؤتمر مخصص ومعرض يستضيف كبار المسؤولين من إدارات أمن المطارات في المنطقة، ويعمل على تسهيل ما يزيد على 1000 اجتماع منسق مسبقاً مع العارضين في مجال أمن المطارات. ويشغل هذا المعرض المخصص لأعمال المطارات مساحة عرض تبلغ 10,860 متراً مربعاً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، مع مشاركة أكبر لجهة الأجنحة الدولية التي تتضمن ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وسويسرا، والولايات المتحدة، الأميركية، والصين.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، في كلمة رئيسية خاطب بها منتدى قادة المطارات العالمية، إن التكنولوجيا ستعمل على تعزيز تجربة المطارات لما فيه مستقبل المسافرين، ذلك أنه سيتم إزالة العوائق التي لا تلقى استحسان المسافرين اليوم بما في ذلك الإجراءات الأمنية الطابع، والمسافات الطويلة وغيرها من الأمور.

وقال: يستقل 10 ملايين مسافر الطائرات كل يوم عالميا، وسوف يرتفع العدد إلى 21 مليون مسافر بحلول العام 2035. وأضاف إن صناعة الطيران تشهد نمواً سريعاً خلال الفترة الحالية بعد أن عانت من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والعواقب الجيوسياسية.

واستقبلت مجموعة الموسى للاستثمار، وشركة "سيمنز" سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في منصة "سيمنز" وذلك خلال افتتاح المعرض.

%10

قالت شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، وهي الجهة المنظمة لمعرض المطارات، إن المعرض قد بيع بالكامل وحقق زيادة بنسبة 10% لجهة المشاركة ومساحة العرض.

«داكو» توقع اتفاقيتين مع «فاندرلاند» و«سيركو»

أعلنت شركة مطارات الدمام "داكو" عن توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع كل من شركة فاندرلاند وشركة سيركو الشرق الأوسط، وذلك على هامش معرض المطارات. وبموجب الاتفاقية التي وقعتها "داكو" مع شركة فاندرلاند، المتخصصة في مجال توفير حلول تقنية للعمليات اللوجستية في المطارات، ستعمل الشركتان على توفير نظام مناولة أمتعة متطور في مطار الملك فهد الدولي، ما سيساعد على جعل إجراءات السفر أكثر سلاسة وسهولة للمسافرين، وشركات الطيران، وموظفي المطار كذلك.

وقال تركي بن عبدالله الجعويني الرئيس التنفيذي لـ"شركة مطارات الدمام": تتمثل أولويتنا في شركة مطارات الدمام بالمساهمة في تطوير بنية تحتية حديثة لقطاع الطيران في المملكة من خلال سلسلة من العمليات التطويرية الاستراتيجية في مطار الملك فهد الدولي، مشيرا الى أن إقامة شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين مثل فاندرلاند وسيركو الشرق الأوسط تستهدف تنفيذ خططنا طويلة الأمد في المطار، وتحويله إلى مركز رئيسي للنقل الجوي داخل المنطقة وخارجها.

ومن جانبه، قال ريمو برنشفيلر الرئيس التنفيذي لشركة فاندرلاند: يتمتع قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية بالمقومات اللازمة لتحقيق نمو كبير، مشيرا الى أن نظام مناولة الأمتعة المتطور لن يعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل سيؤثر كذلك بشكل إيجابي على جميع جوانب رحلة المسافر.

السلامة

وقامت داكو كذلك بتوقيع اتفاقية مع شركة سيركو الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال الإطفاء والإنقاذ، ليصبح مطار الملك فهد الدولي أول مطار في المملكة يستعين بالخبرات العالمية لتشغيل وحدة الإطفاء والإنقاذ في المطار، وذلك بهدف الارتقاء بمعايير السلامة بما يتوافق مع أحدث الممارسات في هذا المجال.

وقال ديفيد غرير، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: تمتلك سيركو خبرة واسعة في مجال خدمات الإطفاء والإنقاذ، ويُعد تعاوننا مع شركة داكو إضافة قيمة لقائمة شركائنا حول العالم. وسنسعى جاهدين إلى تسخير خبراتنا العالمية لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة.