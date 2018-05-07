مجموعة الطيار تطلق برنامج جدارة لتنمية الكوادر الوطنية الشابة

أطلقت مجموعة الطيار للسفر من دبي وبالشراكة مع غوغل وتوتير وفيسبوك وأماديوس وأوداسيتي مبادرة جدارة كبرنامج تدريبي مكثف للشباب العربي مدته ستة أشهر تؤهل الشاب لبدء حياته المهنية في المجال الرقمي.

مجموعة الطيار تطلق من #دبي وبالشراكة مع #غوغل و #توتير و #فيسبوك و #أماديوس و #أوداسيتي مبادرة #جدارة كبرنامج تدريبي مكثف للشباب العربي مدته ستة أشهر تؤهل الشاب لبدء حياته المهنية في المجال الرقمي . pic.twitter.com/MacoF7hVLU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 7, 2018

تأتي هذه المبادرة نتيجة مجالات التعاون المشترك بين وحدة الأعمال التجارية الإلكترونية في مجموعة الطيار، وأسماء عالمية مرموقة هي جوجل وتويتر وفيسبوك وأماديوس وأوداسيتي.

وتتيح المبادرة فرصة العمر لثلاثين مرشحاً عربياً طموحاً، يتطلعون إلى اكتساب مهارات عملية وبدء مسيرتهم المهنية في المجال الرقمي، وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف يستمر لمدة ستة أشهر، ويؤمن لهم العمل والاحتكاك مع خبراء القطاع.

محمد شبيب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال الإلكترونية في مجموعة الطيار : #جدارة صمم كنقطة بداية مهنية للخريجين الجدد ومن لديهم خبرة تقل عن 3 سنوات ، حيث يحصلون خلال البرنامج على مكافآت مالية ومن ثم وظيفة ثابتة pic.twitter.com/7zoOq4A0Zk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 7, 2018

وقال محمد شبيب، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية الإلكترونية في مجموعة الطيار: "صُممت مبادرة جدارة لتكون نقطة البداية في الحياة المهنية للخريجين الجدد ومن لديهم خبرة تقل عن ثلاث سنوات. لدينا في وحدة الأعمال التجارية الإلكترونية شغف نحو تنمية المواهب الوطنية الشابة، وتشجيع الشباب على أداء دورهم المستقبلي الهام، وذلك من خلال توفير المعلومة والخبرة لهم لتدعمهم في رحلة النجاح".

وأوضح شبيب: "للأسف لا تتوفر المصادر الكافية للخريجين لتهيئتهم بالمعرفة والخبرة التي تتناسب مع طبيعة الوظائف في سوق العمل العصري، وخصوصاً في شركات الابتكار والتقنية". وتُشرف وحدة الأعمال التجارية الإلكترونية في مجموعة الطيار على البرنامج التدريبي، والذي يقام في مكاتبها في الرياض ودبي والقاهرة.

ويتميز البرنامج التدريبي المكثف عن غيره من البرامج التدريبية بحصول المرشحين على مكافآت مالية شهرية، كما أن الالتحاق به قد يضمن للمرشحين وظائف ثابتة في شركات مرموقة، ويفتح البرنامج أبوابه حصرياً للعرب، ويشترط في المتقدمين التخرج حديثاً وأن تقل خبرتهم العملية عن ثلاث سنوات.



وتحدثت ليلى العمران مديرة برنامج جدارة عن آليات عمل البرنامج والقضايا الرئيسة التي يركز عليها البرنامج، مؤكدة أن الأساس هو الاستثمار في الشباب حديث التخرج من الجامعة، وتعليمهم كيف يقفزون في سوق العمل إلى مرحلة الإنتاج.

وأضافت أن البرنامج سيركز على الخريجين بشكل مكثف خلال ستة أشهر لتعليمهم ماذا تحتاج الشركات.

ليلى العمران مديرة برنامج #جدارة تتحدث عن آليات عمل البرنامج والقضايا الرئيسة التي يركز عليها البرنامج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/w2zdWn1e8O — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 7, 2018

وقال بلال قبّاني، رئيس قطاع السفر في شركة‎، Google منطقة الأوسط وشمال أفريقيا: "من الجوانب الرائعة للتكنولوجيا الرقمية إمكانية استفادة أي شخص من قدرات شبكة الإنترنت لتحويل أفكاره الرائعة إلى مشاريع مستقبلية مبدعة وتحقيق إنجازات عظيمة.

وأضاف أن المواهب الشابّة المشاركة في جدارة ستحظى بسلسلة من الورشات التفاعلية، يقدّمها مجموعة من الخبراء لتعلّم المهارات الأساسية على Google AdWords وبرنامج Google Analytics، كما ستجرى تلك التدريبات في مكتب Google في دبي. وسيضمّ المحتوى التعليمي عدداً من قصص النجاح لأصحاب الأعمال المحليّة، كما سيتمكّن المشاركون بالحصول على شهادة معترفة مع نهاية التدريب، وتطبيق ما تعلّموه تطوير استراتيجيات التسويق الإلكتروني، وتحليل بيانات وإحصاءات الحملات بنجاح."

وفي السياق ذاته قال بنجامين آمبن، المدير العام لشركة تويتر في منطقة الشرق الأوسط: "نسعى في تويتر لإيجاد بيئة مناسبة للابتكارات اعتماداً على تجاربنا المميزة في الساحة العملية وإدراكنا العميق لأهمية تطوير المهارات وشغف الشباب في هذا المجال، وللانطلاق بأهداف جديدة للشركة.

ويمثل انضمامنا لبرنامج جدارة لتطوير المواهب الإبداعية فرصة رائعة لنا لتعزيز دور الشباب الريادي وتطوير مهاراتهم في التواصل والعمل كفريق، وتهيئتهم لمسيرة مهنية حافلة في بيئة عمل تنافسية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة أماديوس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آنطوان مدوّر: "يتمثل دور أماديوس في توفير الحلول التقنية المبتكرة في مجال السفر وتزويد المسافرين بالمعلومات المتعلقة برحلاتهم وذلك عبر وكلاء السفر ومحركات البحث وشركات الطيران والمطارات والفنادق وخدمات تأجير السيارات والقطارات. ونهدف من خلال شراكتنا مع برنامج جدارة، الذي أطلقته وحدة الأعمال التجارية الإلكترونية لمجموعة الطيار، إلى تطوير مهارات الشباب العرب وتعزيز مواهبهم الإبداعية لتقلّد مناصب عالمية في مجال إدارة الأعمال وتقنية المعلومات".

أنطوان مدور نائب الرئيس التنفيذي لشركة أماديوس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : #جدارة فرصة لإكساب المشاركين المهارات اللازمة وتهيئتهم لسوق العمل #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ap9lst5Op4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 7, 2018

وعلق المدير الإقليمي لشركة فيسبوك في الشرق الأوسط، تركيا وأفريقيا، آري كيسيسوغلو على البرنامج قائلاً: "تعد ريادة الأعمال عنصراً حيوياً لازدهار اقتصادنا ولخلق فرص عمل جديدة. ونحن نولي اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات الرواد الشباب في المنطقة.

ونجاحنا يعتمد على مدى قدرة الشركة على تعزيز اقتصادنا وإضافة قيمة جديدة للمجتمعات من حولنا. هذا هو المبدأ الذي نعتمد عليه في شراكتنا مع رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة، وبرنامج جدارة لتطوير المواهب الإبداعية هو مثال حي على توجهاتنا لدعم جيل الشباب في الإمارات العربية المتحدة".

وقال هشام العربي، المدير الإقليمي لمنظمة أوداسيتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على برنامج تطوير المواهب الإبداعية جدارة الذي أطلقته وحدة الأعمال التجارية الإلكترونية لمجموعة الطيار : "يعد البرنامج خطوة واعدة نحو إعداد قادة المستقبل في العالم العربي، وتقوم شركتنا بدعم مجموعة الطيّار في هذا المجال عبر منح الخريجين دورات تدريبية من خلال برامج درجة النانو، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الأعمال التقنية في وادي السيليكون، ومنها شركات غوغل وأمازون وفيسبوك، بهدف صقل مهاراتهم في مجال تقنية المعلومات.