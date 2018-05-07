شراكة بين "نخيل" و"نادي النصر" لإنشاء مول بـ 300 مليون درهم

أعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري عن شراكة مع "نادي النصر الثقافي الرياضي" لإنشاء مول بقيمة 300 مليون درهم في منطقة الخوانيج بدبي.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم كلتا الشركتين بإنشاء مركز للتسوق وتناول الطعام والترفيه بمساحة بناء إجمالية تبلغ 775 ألف قدم مربعة، بما في ذلك 330 ألف قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير.

وستقوم "نخيل مولز"؛ ذراع "نخيل" في قطاع التجزئة، بإدارة المول.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل"، إن المول سوف يجمع في منطقة الخوانيج بدبي بين أكبر مطور للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وإحدى أبرز الشركات الرياضية والثقافية في المنطقة.