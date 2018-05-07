مكتوم بن محمد يفتتح المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صباح اليوم المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي الذي تنظمه جمعية المدققين الداخلين في الإمارات بالتعاون مع الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي وشركة حلول المؤتمرات الدولية تحت شعار "ربط العالم من خلال الابتكار" وتستمر فعاليته حتى التاسع من الشهر الجاري، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بدبي.

بدأ حفل افتتاح المؤتمر بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات ثم ألقى السيد مايك بيبرز رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي كلمة أعرب من خلالها عن سعادته بوجوده في دبي التي تعتبر المثال الحي للابتكار والمكان الأمثل لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى وأشاد بالبرنامج العلمي المتميز للمؤتمر من حيث المحاضرات وورش العمل الذي يناقش كل ما هو جديد في مجال التدقيق الداخلي.

كما كان للسيد عبدالقادر عبيد علي رئيس جمعية المدققين الداخلين في الإمارات كلمه في المؤتمر تحدث فيها عن رحلة استضافة دبي للحدث الأهم والأكبر على مستوى العالم في مجال التدقيق الداخلي وشكر اللجنة المنظمة على جهودها الحثيثة لاستضافة الحدث في دولة الإمارات والذي يعتبر إنجاز يضاف إلى إنجازات الدولة في استضافة المحافل العالمية في مختلف المجالات، موضحاً أن المؤتمر حقق هذا العام رقماً قياسياً على مستوى الحضور والمشاركة مقارنة بالمؤتمرات السابقة.

ويشهد المؤتمر حضور أكثر من ثلاثة آلاف من قادة الأعمال والخبراء الماليين وصناع القرار من 110 دول حول العالم حيثُ يسلط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع التدقيق الداخلي في العالم، بما في ذلك التحوّل الرقمي واستدامة الأعمال والمفاهيم الناشئة حول الحوكمة وإدارة المخاطر والاحتيال والفساد والتدقيق الداخلي الديناميكي وأمن المعلومات والعلاقات والاتصال ومراجعة اختبار المدقق الداخلي المعتمد والرقابة على القطاع العام.

وتستضيف فعاليات المؤتمر برنامجاً من الجلسات التعليمية والمحاضرات وورش العمل بإشراف قادة في المجال كما تحاضر 100 شخصية عالمية قيادية بالمؤتمر، ما يمنح المشاركين فرصة الحصول على اعتمادات التعليم المهني المستمر وفرصة للخبراء تتيح لهم لقاء زملاء من المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، وتبادل الأفكار والآراء وتعلم أمور جديدة.

حضر افتتاح المؤتمر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبد الله محمد سعيد غباش مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وعدد من المسؤولين.