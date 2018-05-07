ملتقى «أدنوك» للاستثمار 13 الجاري

تستضيف أبوظبي ومدينة الرويس يومي 13-14 مايو الجاري «ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات»، أول حدث من نوعه في الدولة الذي تنظمه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بهدف الكشف عن تفاصيل استراتيجيتها في مجال التكرير والبتروكيماويات، والخطط التوسعية لتطوير مجمّع الرويس الصناعي في منطقة الظفرة، وترسيخ مكانة الرويس كأحد أهم المراكز العالمية المتكاملة والمتخصصة في إنتاج المشتقات البتروكيماوية.

ويستقطب الحدث 30 رئيساً تنفيذياً و700 من مسؤولي وقادة الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والأعمال المصرفية والاستثمار، وستقوم «أدنوك» خلاله بتسليط الضوء على النقلة النوعية في سياستها التشغيلية، بالتوازي مع مساعيها لإقامة شراكات استراتيجية مع جهات عالمية.