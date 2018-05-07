معرض رأس الخيمة للدراجات النارية في فبراير 2019

كشف محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، عن موعد إطلاق الدورة الثانية من معرض ومهرجان الدراجات النارية من 6 - 9 فبراير 2019 بهدف تعزيز اقتصاد الإمارة من خلال تنوع المجالات الاستثمارية والاقتصادية في صناعة المعارض الدولية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات السياحية والتجارية لإنعاش الحركة التجارية والصناعية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم أمس بقاعة المؤتمرات في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور الشيخ سهيل بن حشر آل مكتوم، ومحمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، والدكتور أحمد راشد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في غرفة رأس الخيمة، ومسؤولي شركات الدراجات النارية والفرق المشاركة بالدورة الأولى.

القدرات السياحية

وأكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة أن المعرض نجح في دورته الأولى باستقطاب كبرى شركات التصنيع وقطع الغيار وأصحاب ورش تعديل الدراجات النارية، لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث صاحب المعرض افتتاح أول فروع شركة هارلي ديفيدسون في رأس الخيمة لتقديم الخدمات في المناطق الشمالية، ويجري حالياً التفاوض مع شركة جديدة لافتتاح فرع لها بالإمارة.

وأضاف: ساهمت مسيرة «زايد في قلوبنا» التي انطلق خلالها 670 متسابقاً من محترفي وهواة الدراجات النارية في اختبار قدرات رأس الخيمة السياحية، والترويج للمعالم السياحية مثل جزيرة المرجان وجبل جيس وكورنيش القواسم وميناء العرب وغيرها.

وأكد الشيخ سهيل بن حشر آل مكتوم أن معرض رأس الخيمة للدراجات النارية في دورته الأولى نجح في الترويج لإمكانيات وقدرات الإمارة وخاصة بمجال الدراجات النارية من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والتي توفرها حكومة رأس الخيمة، والتي أدت لافتتاح أول فرع متكامل لشركة هارلي ديفيدسون والذي خصص مساحة لإقامة الفعاليات بالإضافة إلى منطقة الخدمات المجهزة لأعمال الصيانة والتعديل بحسب الطلب.

وأضاف أن الفرق المشاركة بالمهرجان وضعت خططاً لإنشاء هيئة معنية بمبادرات المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها قائدو المركبات بهدف التنسيق وتوزيع المهام بينهم في مختلف إمارات الدولة وخاصة بالمناسبة الوطنية والفعاليات الاجتماعية.