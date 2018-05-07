«أدنيك» تحتضن فعاليات محلية ودولية في مايو

تستضيف شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» سلسلة من الفعاليات الدولية والمحلية خلال شهر مايو الجاري والذي يصادف بداية شهر رمضان المبارك، حيث ستعيد «خيمة رمضان ـ كابيتال مجلس» فتح أبوابها للسنة الثالثة على التوالي اعتباراً من بداية رمضان وتستمر باستقبال ضيوفها طيلة الشهر الفضيل، وتتميز الخيمة الرمضانية بقدرتها على استيعاب أكثر من 700 شخص على مائدتي الإفطار والسحور ضمن أجواء رمضانية خلابة تسودها المسابقات والسحوبات، ووسط تصاميم إسلامية راقية.

وأوضح خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي التجاري بالإنابة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بأنّ فعاليات شهر مايو تأتي استكمالاً للدور البارز الذي تلعبه «أدنيك» كمحرك اقتصادي ومساهم فعَال في اقتصاد الدولة، باعتبارها الوجهة المثالية والمفضلة لعقد الفعاليات والمؤتمرات العالمية والإقليمية وذلك بفضل التطبيق المدروس لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قطاع سياحة الأعمال في العاصمة أبوظبي، مضيفاً: «يسعدنا اليوم الإعلان عن افتتاح خيمة رمضان 2018، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الفعاليات الرائدة على المستويين الدولي والإقليمي تنعقد خلال شهر مايو الجاري».

وقال القبيسي: تعتبر مراكزنا من أهم مراكز المعارض والمؤتمرات العالمية، من حيث الخدمات المتكاملة، والمساحة الشاسعة التي تمتد على 133,000 متر مربع وتتميز بتصميمها العالمي والمرن، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي والذي يجعلها على بعد حوالي 5 ساعات من نصف سكان العالم.

ولعل تسجيل الشركة نسبة نمو سنوي في العائدات المحققة بواقع 28%، هو خير دليل على أهمية مراكزنا، ونجاح استراتيجيتنا القائمة على تنويع الفعاليات المستضافة، وفق القطاعات التي حددتها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030. وكلنا ثقة بأنّ فعاليات شهر مايو، التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، ستمثل إضافة هامة للمكانة الريادية لـ«أدنيك» كوجهة مثالية لاستضافة المعارض والمؤتمرات الكبرى.

ومن المقرر أن تستضيف «أدنيك» مجموعة من المعارض والمؤتمرات الاقتصادية والترفيهية والطبية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، خلال الشهر الجاري وذلك باعتبارها الوجهة الرائدة لاستضافة المعارض والفعاليات الحيّة في المنطقة، حيث سيستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 3 إلى 8 مايو، «اجتماع تجار وباعة ماروتي سوزوكي» للبحث في أبرز وآخر تطورات عالم السيارات ومبيعات الشركة داخل وخارج الإمارات، فضلاً عن استضافتها 6 احتفالات تخرج لكبرى المؤسسات التعليمية في الدولة على مدار شهر مايو.

كما احتضن المركز أيضاً «مؤتمر الإمارات الإقليمي لعلم أمراض النطق واللغة» يومي 4 و5 مايو، والذي ركّز على دراسة ومعالجة الصوت واضطرابات البلع وضعف اللغة. وتضمن جدول أعمال المؤتمر محاضرتين حول صعوبات التغذية عند الأطفال المصابين بالتوحد، والتدخل المبكر في العالم العربي، بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين الدوليين والمحليين، والأطباء المتخصصين في أمراض النطق واللغة، والأمراض الوبائية وطب الأطفال، وطب الأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، وغيرها.

وسيقام «معرض العروس أبوظبي 2018»، والذي يعد المعرض الأضخم للقاء مزودي خدمات الزفاف وكبار مصممي أزياء الأعراس في الشرق الأوسط، في الفترة الممتدة بين 9 و12 مايو.

وسيجمع المعرض أبرز مصممات ورائدات العلامات التجارية لعرض تصاميم فريدة ومميّزة من فساتين الزفاف والأزياء الراقية والمجوهرات ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، وذلك تلبيةً لاحتياجات عشاق الموضة والجمال، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية لتعزيز الوقاية ونشر الوعي على نحو يسهم في رفع مستويات الرعاية الصحية للمرأة بواسطة خبراء مختصين في هذا المجال.

ويأتي المعرض بالتزامن مع كل من «معرض المتسوق الكبير» و«مهرجان العلامات الكبرى»، الذي يعتبر واحدة من أكبر فعاليات الموضة والجمال والتجزئة في الإمارات ويهدف إلى تقديم مختلف العلامات التجارية الراقية للمستهلكين بأسعار تنافسية.

بترول

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة ما بين 13 و15 مايو «معرض ومؤتمر البحث والتطوير في مجال البترول 2018»، المعروف سابقاً باسم مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبحث والتطوير «إدراك» الذي يعزز التعاون الوثيق بين مصنعي النفط والغاز، ويشكل منصة يتنافس فيها المبتكرون والشركات الناشئة والأكاديميون بمجال التكنولوجيا للحصول على تمويل لتطوير مشاريعهم. كما يتيح تعزيز التعاون بين القطاعات، ويمكّن شركات النفط والغاز الرائدة من الاستثمار في الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز الاستفادة من مصادر النفط والغاز.