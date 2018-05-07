وضع حجر أساس «ريم مول» بتكلفة 1.2 مليار دولار

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل وضع حجر الأساس لمشروع «مجمّع ريم مول» البالغة تكلفته 1.2 مليار دولار وتطوره شركة الفروانية للتطوير العقاري في أبوظبي.

جرت مراسم وضع حجر أساس المشروع أمس في جزيرة الريم بأبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والدبلوماسيين وقادة من القطاعين العام والخاص، أبرزهم صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة وليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وعبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك أبوظبي الأول والعضو المنتدب في شركة ريم للاستثمار وفيصل سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية.

وقال شاين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة الفروانية للتطوير العقاري، إنه من المتوقع لمجمّع ريم مول أن يصبح الوجهة المفضلة للتجزئة في أبوظبي، إذ يتيح باقة واسعة من خيارات الترفيه والمطاعم في قلب العاصمة أبوظبي ويمثل وضع حجر الأساس يوماً فارقاً في تاريخ المشروع وخطوة واسعة أخرى تقربنا من تحقيق هدفنا المتمثل بتزويد المقيمين في أبوظبي وزوارها بتجارب تجزئة وترفيه منقطعة النظير.

زخم قوي

وقال فيصل سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية: «باعتباره إحدى وجهات التجزئة الاستثنائية، يهدف مجمّع «ريم مول» إلى تزويد المقيمين في أبوظبي بمجموعة متكاملة من أنواع التسلية، والترفيه والمطاعم والتسوق، ومنذ إطلاقنا لعملياته الإنشائية، شهد المشروع زخماً قوياً في عمليات التطوير، ونحن نتطلع قدماً لتسليم مجمّع «ريم مول» الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز مكانة جزيرة الريم باعتبارها أحد المكونات الأساسية للبنية الحضرية المتميزة لأبوظبي».

وسيوفر المشروع عند اكتماله مليوني قدم مربعة من المساحات المعدّة للتأجير (2.9 مليون قدم مربعة من المساحات متعددة الطوابق) والتي تضم 450 متجراً للعلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى متاجر الهايبر ماركت والمتاجر الكبرى فضلاً عن باقة متنوعة من خيارات التسلية والترفيه مثل «حديقة أبوظبي الثلجية»- إلى جانب مسارح العرض السينمائي الحديثة و85 وجهة لتناول الطعام.

وقال السفير الإيطالي: «لطالما امتازت العلاقات الإيطالية - الإماراتية بعمقها وطابعها الاستثنائي، ويتجلى ذلك من خلال تعيين إيتينيرا غنتوت بدور المقاول الرئيسي للمشروع، ونحن نتطلع قدماً لتعزيز أواصر التعاون مع شركائنا في أبوظبي».