دبي تستقطب أحدث تقنيات صناعة المطارات عالمياً

يفتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، اليوم أعمال الدورة الثامنة عشرة من معرض المطارات بمشاركة 350 عارضاً من 60 بلداً، مع توقعات بحضور ما يزيد على 7500 زائر، ويستمر المعرض ثلاثة أيام.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: تأتي المطارات في أعلى القائمة عندما يتعلق الأمر بمشاريع التشييد، حيث لا يمكننا تقديم تنازلات لجهة جعل رحلات المسافرين عبر المطارات أفضل حالاً.

وأضاف: سواء تعلق الأمر بأحدث تكنولوجيات التفتيش، أو تجارب المسافرين، أو مناولة الأمتعة بواسطة الروبوتات، فإن مطارات المنطقة تستثمر في أحدث التكنولوجيا والمفاهيم لإدخال السعادة إلى نفوس عملائها المسافرين، وللبقاء بمعزل عن المنافسة. ولسوف يعكس معرض المطارات هذه الفترة الزمنية المتميزة من النمو التي تمر بها صناعة المطارات.

دور محوري

من جهته، قال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: أعتبر إدراج منتدى مراقبة الحركة الجوية، والذي يعقد على هامش المعرض ويعد جزءاً لا يتجزأ منه، قراراً جاء في الوقت المناسب.

ذلك أننا ندرك أن إدارة الحركة الجوية تلعب دوراً محورياً في جعل دبي الوجهة الأكثر تفضيلاً بين مطارات العالم. ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين جواً في الشرق الأوسط وحده إلى 517 مليون مسافر بحلول العام 2036، في حين يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يسافر 7.8 مليارات شخص جواً في العام 2036.

بدوره، قال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي: تلعب التكنولوجيا دوراً رئيساً في تعزيز قدرتنا على النمو والابتكار والتعزيز المستدام لتجربة المسافرين عبر المطارات.

وقد بدأت التكنولوجيات الجديدة والحلول الذكية والتوجهات الجديدة بالفعل في إعادة تشكيل تجربة المطارات، ذلك أن المطارات معرضة بشكل خاص للتحديات والمخاطر الأمنية، والتكنولوجيا عامل حاسم في تعزيز سلامة هذه المرافق الأساسية وتسهيل السفر الآمن للمسافرين.

وستستغل شركة «إماراتك»، الراعي الذهبي لمنتدى قادة المطارات العالمية، معرض المطارات لعرض نطاقها من المنتجات التكنولوجيا المبتكرة.

وقال ثاني الزفين، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة إماراتك: سنعرض عربات ذكية ونظاماً ذكياً لمناولة الأمتعة، من شأنه توفير أمان أكبر بتكلفة أقل، وتدفقاً أفضل وزيادة في الإيرادات والكفاءة في المناطق التجارية بالمطارات. وتمكن العربة المسافرين من تشغيل أجهزتهم الشخصية وتعمل عمل وسيلة لمعرفة الطريق عبر المطار في الوقت الحقيقي وذلك من خلال خريطة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.

إنفاق

وتشير بيانات صادرة عن مركز المحيط الهادئ للطيران إلى إنفاق ما يصل إلى 1.1 تريليون دولار على تشييد المطارات في كافة أرجاء العالم، حيث يتوزع هذا المبلغ على 255 مليار دولار يتم استثمارها في مشاريع تشييد مطارات جديدة بالكامل حول العالم، و845 مليار دولار يتم استثمارها في مشاريع تحديث مطارات قائمة، بما في ذلك تشييد مدارج ومباني مسافرين جديدة، وتوسعة المدارج ومباني المسافرين القائمة.

وقال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض التي تنظم هذا المعرض التجاري: يتضمن المعرض كل ما يتعلق بالمطارات تحت سقف واحد، مع التركيز على التكنولوجيات المتطورة وابتكارات العصر الجديد وتبادل المعارف، وذلك في الوقت الذي تأخذ فيه البنية التحتية للطيران منحى تجارياً خالصاً. ويوجد حالياً 1953 مطاراً في 176 بلداً والعدد آخذ بالازدياد مع تضاعف عدد المسافرين كل عام.

1.62 مليون حركة بمطارات الإمارات 2030

يتابع منتدى قادة المطارات العالمية الذي ينظمه مركز المحيط الهادئ للطيران استقطاب مشاركة أوسع في قطاع المطارات في وقت ما تزال فيه المطارات في واجهة الأعمال المتطورة، حيث تتطلب الإدارة مهارات لا تقل تطوراً لمواجهة المنافسة المتزايدة.

ويسعى منتدى مراقبة الحركة الجوية إلى تعزيز تدفق حركة الطيران بشكل آمن ومنظم وسريع. وقد أدت أحجام الحركة الجوية المتصاعدة إلى توسيع دور ومسؤوليات مزودي خدمات مراقبة الحركة الجوية لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين الأداء والسلامة، حيث يتم كل يوم في جميع أنحاء العالم إقلاع وهبوط أكثر من 100 ألف رحلة. وفي العام 2017، تم تشغيل 36.8 مليون رحلة حول العالم.

وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني قد توقعت أن تقوم مطارات الإمارات بالتعامل مع 1.62 مليون حركة للطائرات بحلول العام 2030.