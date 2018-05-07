منطقة عجمان الحرة تخفض غرامات الرخص المنتهية 40%

أعلنت منطقة عجمان الحرة عن اعتماد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس المنطقة قرار تخفيض غرامات الرخص المنتهية للشركات والمؤسسات المسجلة لديها بواقع 40%، وذلك في مبادرة من شأنها دعم المستثمرين والاستثمار في المنطقة الحرة.

ويأتي القرار انسجاماً مع ذكرى «مئوية زايد»، التي تحتفل بها الدولة هذا العام، وانطلاقاً من ميراث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي غرسه في نفوس أبناء الإمارات لتقديم العطاء والبناء والخير لجميع المواطنين والمقيمين على تراب هذا الوطن المعطاء.

كما تأتي المبادرة تماشياً مع استراتيجية منطقة عجمان الحرة الرامية إلى دعم كل العملاء لديها وتقديم يد العون والمساعدة في سبيل تعزيز واقع الاستثمار في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.