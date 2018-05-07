عبدالعزيز بن حميد يطلق البوابة الإلكترونية للمكاتب العقارية

أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان البوابة الإلكترونية للمكاتب العقارية وسط حضور مميز لكبار الشخصيات وشركاء الدائرة الاستراتيجيين والمطورين العقاريين والمكاتب العقارية.

وأعرب رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عن فخره بإتمام مشروع خدمات الترخيص العقاري وإطلاق البوابة الإلكترونية للمكاتب العقارية، مشيداً بالنشاط الإيجابي للمطورين العقاريين والمكاتب العقارية وجهودهم الملموسة لتقديم صورة مشرقة ومشرفة عن القطاع العقاري في عجمان، معتبراً إياهم المرآة الحقيقية التي تعكس العمل الكبير الذي تقوم به الدائرة في سبيل تحقيق الريادة العقارية العالمية والتميز في إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات تنافسية وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأفاد يافع الفرج مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بأنه بات بإمكان جميع المعنيين إنهاء معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الدائرة، حيث تم تكليف فريق عمل مختص لتدريب المعنيين على مدار شهر كامل للتأكد من عدم وجود أي صعوبات قد تواجههم في استخدام بوابة المكاتب العقارية، مؤكداً أن الدائرة تعمل جاهدة لتنفيذ التحول الرقمي الشامل وتحقيق أهدافه المرجوة.