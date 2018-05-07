التجزئة والضيافة أسرع القطاعات نمواً في الإمارات خلال 15 عاماً

تصدر قطاعا التجزئة والضيافة قائمة أسرع القطاعات نمواً في الإمارات خلال الـ 15 عاماً الأخيرة بحسب بيانات أصدرتها أمس شبكة «لينكد إن» احتفالاً بمرور 15 عاماً على تدشينها. وتمتلك «لينكد إن» موقعاً شبكياً يعد من أبرز المواقع العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات المهنية، حيث يتجاوز عدد أعضائه حول العالم 560 مليون عضو وتزامن الاحتفال مع بلوغ عدد أعضاء «لينكد إن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رقماً قياسياً، وهو 25 مليون عضو.

وذكرت الشبكة أن الإمارات شهدت خلال هذه الفترة تحولاً هائلاً، وإن صناعات عديدة بها قد حققت قفزات عملاقة، حتى بلغت الإمارات ما هي عليه الآن من نجاح ومكانة مرموقة كمركز عالمي بارز للتجارة والأعمال.

وتصدرت صناعة التجزئة القائمة، فيما حل قطاع الضيافة ثانياً وكان المركز الثالث من نصيب المستشفيات وقطاع الرعاية الصحية، وجاء قطاع الأغذية والمشروبات في المركز الرابع، بينما حلت صناعة التسويق والدعاية في المركز الخامس. واحتلت صناعات الهندسة المدنية، الإنشاءات، إدارة التعليم، الناقلات الجوية /‏‏‏ الطيران، وتقنية المعلومات المراكز من السادس وحتى العاشر. وفيما يخص القائمة العالمية فقد تصدرها قطاع الإنترنت ثم صناعة ألعاب الحاسوب الترفيهية، ثم قطاع التعهيد.