249 مليون برميل مبيعات «إينوك» في 2017

أعلنت مجموعة «إينوك» تحقيق حجم مبيعات من المنتجات النفطية بلغ 249 مليون برميل خلال العام 2017، مشيرة إلى أن ذلك يعزى بشكل رئيس للتوسع الاستراتيجي المتواصل لعمليات المجموعة في مجالات التبادل التجاري وتجارة التجزئة وتخزين الطاقة وتسويق المنتجات.

وقال سيف حمي الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تعد الإمارات لاعباً متكاملاً في قطاع الطاقة، وتتبوأ مكانة رائدة على صعيد استراتيجيات أمن وكفاءة الطاقة من خلال المبادرات التي تطلقها في مجال التنمية المستدامة وتنويع الموارد. ومن هذا المنطلق، نواصل التركيز على تعزيز إمكاناتنا الأساسية في قطاع الطاقة، في الوقت الذي نستثمر فيه على المدى الطويل بمشاريع مهمة للبنى التحتية تساهم بدور جوهري في تغطية احتياجات الطاقة في دبي والإمارات، مؤكداً أن مشاريع مثل توسعة مصفاة جبل علي وتمديد خطوط تزويد وقود الطائرات تعد من المقومات الحيوية لدعم مسيرة النمو التحولي التي تشهدها الدولة.

ولفت إلى أن عام 2017 شكّل نقلة نوعية في مسيرة «إينوك»، وهو ما يظهر جلياً في توسعة مشروع مصفاة النفط وتعزيز أداء المجموعة في قطاع تجارة التجزئة، الأمر الذي أثمر توفير المزيد من فرص العمل وشكّل عنصراً داعماً للعمليات الصناعية في قطاعات مهمة مثل الطيران والنقل.

وخلال 2017، حققت مصفاة «إينوك» أحد أعلى مستويات الإنتاجية في تاريخها، وذلك بعد أن سجّلت معدّل استخدام لعمليات المصفاة بلغ 100%. كما شهدت المجموعة تقدماً ملحوظاً في مشروع توسعة المصفاة البالغة قيمته مليار دولار، وهو ما سيؤدي إلى رفع إنتاجية منتجات النفط المكرر بنسبة 50% وتوفير منتجات ممتازة متوافقة مع المعايير الصارمة للانبعاثات الأوروبية «يورو 5».

وفي 2017، سجّلت محطات التجزئة التابعة للمجموعة أكثر من 120 مليون معاملة، بنمو 30% مقارنة بالعام السابق. كما افتتحت «إينوك» 6 محطات جديدة العام الماضي في إطار خطتها الرامية إلى افتتاح 54 محطة خدمة.