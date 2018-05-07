1000 متجر تشارك في «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بدبي

تعود مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، مرة أخرى ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، إذ تقدم المحال التجارية تخفيضات وخصومات تصل حتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية في شتّى أنحاء المدينة، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو الجاري.

ويشارك أكثر من 1000 محل تجاري وأكثر من 300 علامة تجارية خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، لتقدم مجموعة من العروض الرائعة عبر تشكيلة من البضائع المختلفة التي تشمل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات أخرى.

حدث مهم

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بالعمل مع شركائنا في قطاع التجزئة، يسعدنا إطلاق مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى مرة أخرى، والتي تمثل حدثاً مهماً في التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، وتعد مكافأة خاصة للمتسوّقين في دبي، كونها تقدم تخفيضات تصل نسبتها إلى 90% على منتجات مختلفة تحمل أسماء علامات تجارية عالمية مشهورة، ونشجع المتسوقين في شتى أنحاء دبي على اغتنام هذه الفرصة المتميزة لاختبار تجربة تسوق فريدة».

وسيحظى المتسوقون بفرصة اقتناء أرقى وأحدث الأزياء من مختلف العلامات التجارية المشاركة، والتي تتمثل في «ماركس آند سبنسر»، و«اتش آند ام»، و«ريفا»، و«ديزل»، و«غانت»، و«كلاركس»، و«فورايفر 21»، و«آيكونيك»، و«مونسون»، و«مانجو»، و«أيروبوستال»، و«الدو»، و«مايكل كوروس»، ولإضافة لمسة ساحرة لأي إطلالة، تقدم محال الذهب والجواهر المشاركة في هذه المبادرة تخفيضات عبر مختلف المحال مثل: «جوهرة»، و«كورابا»، و«داماس».

عروض أثاث

أما من يرغب في تجهيز أو تغيير أثاث منزله، فيمكنه الاستفادة من هذه التخفيضات الكبرى التي توفرها محال الأثاث والمفروشات مثل «جاشنمال هوم»، و«هوم سنتر»، و«كريت اند باريل»، و«بوتري بارن»، و«هومز ار اس»، و«آي دي ديزاين»، و«انتيريرز»، كما سيكون بإمكان محبّي التكنولوجيا فرصة الحصول على أحدث المنتجات بتخفيضات مغرية من «بيتر لايف»، و«جراند ستورز»، و«شرف دي جي»، كما سيسعد الأطفال بالحصول على ألعابهم المفضلة مع التخفيضات التي يجدونها في «ديزل للأطفال»، و«مركز التعليم المبكر»، و«متجر كيدز ليفنج». إضافة إلى المحال التجارية، تحتضن المتاجر متعددة الأقسام مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بخصومات مغرية عبر مختلف المتاجر والتي تتضمن: «بلومينغديلز»، و«غاليري لافاييت»، ومتاجر السلام. ويعد «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من المبادرات التي تندرج تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة، والذي يتضمن المهرجانات التي تعنى بالتسوق والحملات والعروض الترويجية الموسمية، والتخفيضات الكبرى، والفعاليات ذات الصلة بالتنزيلات، وتجارب وأنشطة حصرية تتعلق بقطاع التجزئة في دبي.

دبي فستيفال سيتي

في سياق متصل، يستعد «دبي فستيفال سيتي مول» لتقديم عروض رائعة، إذ يعِد المتسوقين بتخفيضات كبيرة تزيد على 25٪ في مجموعة مختارة من متاجر البيع بالتجزئة للألبسة والمطاعم، إذ يقدم المول مكافآت خاصة للمتسوقين بما في ذلك الاسترداد الفوري للنقود. وسيتم منح أربع تذاكر مجانية من «نوفو للسينما» يومياً لأول 100 متسوق ينفقون ألف درهم أو أكثر في المنافذ المشاركة في العروض. كما يمكن للمتسوقين إنفاق ألف درهم في أي من متاجر التجزئة في منطقة الأطفال وتسلم قسيمة بمبلغ 50 درهماً لإنفاقها في المول.

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في «مجموعة الفطيم العقارية»: عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في متاجر التجزئة لنقدم للمتسوقين لدينا أفضل العروض والتجارب التي يمكنهم الحصول عليها في دبي، ولذلك فإننا نتوقع إقبال الآلاف من المتسوقين للاستمتاع بالتخفيضات الرائعة في متاجر التجزئة وقضاء أوقات مسلية.