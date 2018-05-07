«الأهلي القابضة» تطلق «نوماد» لدعم ابتكار رواد الأعمال

أعلنت مجموعة الأهلي القابضة إطلاق «نوماد» أول مشروع متكامل في العالم لتمكين رواد الأعمال من الابتكار، إذ من المتوقع أن يكون له مساهمة إيجابية في ترجمة «رؤية الإمارات 2021» نحو خلق بيئة تنافسية عالمية وجاذبة للابتكار ورواد الأعمال بحلول عام 2021 وفقاً للرؤية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تتضمن في أحد محاورها ترسيخ مفهوم اقتصاد المعرفة التنافسي.

وتأتي المبادرة دعماً للجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نحو تمكين الشباب وإفساح المجال أمامهم لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في صنع المستقبل. كما أنها تعزز موقع مجموعة الأهلي القابضة نحو تمكين الشباب المبدعين من رواد الأعمال ومفهوم الابتكار بالدولة، فهم عماد الأمم وتبنى بهم الأوطان.

وتتبنى مجموعة الأهلي القابضة فكرة المشروع الذي يقع على مساحة مليون قدم مربعة بالقرب من إكو بليكس على طريق العين، ليكون نقطة تحول في مجال ريادة الأعمال بالمنطقة والعالم. والمشروع مجمّع متكامل يهدف إلى إزالة العوائق التي يواجهها المبتكرون عالمياً ويقدم جميع صور الدعم لرواد الأعمال والمهتمين بقطاع الإعلام والترفيه وعدد من القطاعات الأخرى.

المرحلة الأولى

وتنطلق المرحلة الأولى من المشروع بنهاية 2018، وستتضمن استوديوهات وأماكن مشتركة للعمل إضافة لنماذج وحدات سكنية لاستقبال رواد الأعمال الواعدين وإسكانهم، على أن تكتمل المرحلة الثانية بنهاية 2019.

دعم وتأهيل

وسيقدم «نوماد» الدعم والتأهيل لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره حاضنة ومسرّع أعمال على حد سواء بهدف تمكين الشباب الموهوبين من داخل الدولة وخارجها ومساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة لواقع ملموس، ونموذج قابل للتطبيق على أرض الواقع وتحقيق النجاح. وسيحظى المتعاملون مع المركز بدعم كامل كالنصح والإرشاد من قبل خبراء في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من الاستشاريين شركاء مجموعة الأهلي القابضة.

والأهلي القابضة لها باع كبير في مجال الترفيه وذلك أنها تمتلك حقوق نشر قصص مارفيل، ومجموعة ورانر براذرز العالمية، دي سي كوميكس، وسانريو كوميكس إضافة لمطبوعات مختلفة. وتمتلك المجموعة أيضاً كوميكيف، وهو أكبر متجر في العالم لهواة جمع تماثيل أبطال القصص المصورة دقيقة الصنع، ويقع في إكو بليكس. كما أطلقت «كوميكيف ستوديوز» في سنغافورة وهي الشركة المُصنعة للألعاب ومجسمات وملحقات أبطال القصص المصورة. وتمتلك شركة «يونيفرسال للفعاليات» والتي تستضيف وتنظم معارض ومهرجانات وفعاليات تتمحور حول ثقافة «البوب» المعاصرة .

ويتضمن المشروع استوديوهات، ومكاتب مرنة، وأماكن عمل متنوعة بمستويات عالمية لخدمة رواد الأعمال في مجالات الإعلام، فنون الطهي، الفنون الجميلة والتصميم، تصميم الألعاب الإلكترونية والتقنيات، وذلك باستخدام إحدى أكبر الطابعات ثلاثية الأبعاد في العالم. ويتفرد المشروع بكونه يوفر مكاناً مدّعماً للعيش بما يسمح للشباب بالتواصل معاً ويفسح المجال لمزيد من الابتكار والإبداع بعيداً عن أي مثبطات قد تعترضهم.

وفي هذا السياق، يقول محمد خمّاس المدير التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة: «إن مساحة، وموقع نوماد والهدف من إنشائه سيجعل من دولة الإمارات لاعباً رئيساً على الصعيد العالمي وصانع التغيير في ما يتعلق بريادة الأعمال المبتكرة بما يضمن مستقبلاً مشرقاً وواعداً لأجيالنا القادمة. وبناء على خبرتنا الطويلة والتي تمتد لعقود في مجال إنشاء المشروعات بأنواعها، فإننا متفائلون بالأثر الإيجابي الذي سيتركه نوماد في مستقبل الاقتصاد الوطني والمساهمة في رفعة دولتنا الحبيبة. وهنا أود التأكيد أننا سعداء بطرح المشروع والمساهمة الإيجابية التي سيتركها، والتي ستساعد مباشرة على تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وعملت مؤسسة «فروست وسلفان» العالمية للأبحاث بشكل دؤوب مع الأهلي القابضة لتدقيق الخطوط العريضة للمشروع وإخراجه للنور. وقال نيكيل شاه الرئيس التنفيذي للشركة: كشفت البحوث التي أجريناها أن فكرة مشروع «نوماد» وآلياتها ليس لها نظير بالعالم وهذا يشعرنا بالفخر والاعتزاز لأن نكون جزءاً من تلك المبادرة المبتكرة، والمتفردة. لدينا ثقة كبيرة بأن المشروع سيحقق النجاح المنشود وسيكون بوتقة تمتزج فيها كافة العناصر لمساعدة وتمكين الشباب الموهوبين ومنحهم الفرصة للتطور والابتكار.

وقالت نورة خمّاس، المدير التنفيذي المعماري لدى مجموعة الأهلي القابضة: ستكون «نوماد» منصة مُحفزة للحس الإبداعي والبيئة الخلاقة لرواد الأعمال المبتدئين والمتمرسين على حد سواء. بحيث تُهيئ هذه المنصة بيئة العمل المناسبة التي تسعى لها هذه الفئة بأسلوب معاصر ومتقدم يُعنى بتقليل التكاليف الإدارية واللوجستية وغيرها لدى هذه المشاريع. كما أننا نؤمن بأن من أساسات الإبداع في العمل أن نخلق البيئة المحفزة والتي تهدف لإثراء ثقافة التكامل بين هذه المشاريع كمجتمع أفراده هم مشاريع تسعى للنجاح جنباً إلى جنب، وخصوصاً مع توافر عنصر العمل والعيش معاً.