«غرفة أم القيوين» تعفي المشاريع من الغرامات

أكد سعيد بن ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أن تخفيض الرسوم يخفف الأعباء عن المستثمرين، ويعزز الاستثمار والتنمية في الإمارة لافتاً إلى أن الغرفة أعفت كل المشاريع للفترات السابقة من رسوم الغرامات والمخالفات كما وقعت مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، بهدف تسريع عملية التجديد والترخيص بالنسبة للرخص، كما تمكنت من تدريب كادر متخصص لإعداد دراسات الجدوى مجاناً لرواد الأعمال لإدارة مشاريعهم وإعفائهم من رسوم العضوية لمدة 3 سنوات.

وأوضح أن توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة بالعمل على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في أم القيوين عبر تخفيض الرسوم في الدائرة 20 %، إضافة إلى إعفاء جميع التراخيص المنتهية من رسوم الغرامات والمخالفات المترتبة عليها وتجديد الرخص التجارية من شأنها جذب المستثمرين الجدد والاستثمارات إلى الإمارة خصوصاً أن موقعها الجغرافي يميزها نتيجة لقربها من المناطق الحرة والمطارات، الأمر الذي يسهل من تنقل المستثمرين.

تحفيز

وقال إن تلك التوجيهات ستسهم في تحفيز الاقتصاد بالإمارة، كما أن الغرفة وضعت آلية وخطوات واضحة لدعم وتطوير الاستثمار في الإمارة وانعكاساته على تطوير الاقتصاد الوطني الإماراتي، موضحاً أن خفض رسوم الاستثمار والترخيص وإعفاء المتأخرين عن تجديد رخصهم سيكون له الأثر الكبير في تشجيع ودعم الاستثمار.

ولفت إلى أن الغرفة بادرت لترجمة توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين منذ البدء في مجال تطوير الاستثمار وسوف يتم إعفاء كل المشاريع للفترات السابقة عن أية رسوم للغرامات والمخالفات المترتبة عليها.

تخفيض

وأضاف سعيد التلاي أن الغرفة وباتجاه ترجمة توجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة بادرت في وقت سابق لتخفيض رسوم الانتساب إليها، وجعلته رسماً موحداً للعضوية وألغت تعدد رسوم الأنشطة، كما أنها ما زالت تقدم كل التسهيلات لمشاريع رواد الأعمال حيث تمكنت من تدريب كادر متخصص لإعداد دراسات الجدوى مجاناً ومن دون مقابل لرواد الأعمال لإدارة مشاريعهم وإعفائهم من رسوم العضوية لمدة 3 سنوات وفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة إضافة إلى إعفائهم من رسوم الترخيص للفترة نفسها.

ملتقى للأعمال

أوضح سعيد التلاي أن مجلس إدارة الغرفة خلال جلسته الأخيرة قرر عقد ملتقى للأعمال والاستثمار بأم القيوين خلال سبتمبر المقبل ستسهم فيه كل الجهات الاتحادية والحكومة المحلية والملحقات التجارية للدول العربية والصديقة وستلقى فيه العديد من أوراق العمل بشأن تطوير وتشجيع الأعمال والاستثمار، واتصالاً بهذا الملتقى سوف تعقد الغرفة خلال نوفمبر المقبل ملتقى صنع في أم القيوين للاطلاع على التطورات الحاصلة في مجال الصناعة بالإمارة ودراسة إمكانات تطويرها.

ولفت إلى أن غرفة أم القيوين تثمن توجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة في دعم الأعمال والاستثمار وأن الغرفة تؤكد أنها ستعمل بالتعاون مع كل الدوائر والأجهزة المعنية في تطوير وتحفيز الاستثمار وحث أصحاب الرخص المنتهية لتجديد رخصها والاستفادة من هذه الفرصة في الإعفاءات، وعلى خطى زايد الخير تستمر المسيرة بدولة الخير والتسامح.