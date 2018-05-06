"الإمارات" تخصص 6 طائرات تحمل ملصق "عام زايد" لخدمة القارات الست



احتفالاً بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد، حكيم الأمة والأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يصادف يوم 6 مايو، خصصت طيران الإمارات ستاً من طائراتها العشر التي تحمل ملصق "عام زايد" لخدمة رحلات تغطي قارات العالم الست.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نحتفل اليوم بالذكرى المئوية لميلاد الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد، الذي كرس حياته لبناء دولة مزدهرة. لقد ارست المبادئ والمبادرات التي أطلقها الشيخ زايد طيب الله ثراه أساساً للتقدم والتطور، ونحن نأمل من خلال ملصق عام زايد على طائراتنا أن نحتفل بذكراه وإرثه ونساعد على نشر رسائله الملهمة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2018".

وكان قد تم كشف النقاب للمرة الأولى عن هذا التكريم لذكرى الشيخ زايد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 على الهيكل الخارجي لطائرة الإمارات الإيرباص A380 رقم 100 خلال حفل تسلمها في هامبورغ. وتحمل 10 من طائرات الإمارات الآن الملصق المميز، وقد خدمت هذه الطائرات ما يزيد على 1800 رحلة إلى أكثر من 90 مدينة عبر شبكة خطوط الناقلة العالمية.