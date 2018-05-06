الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون في المشاريع عالية الجودة

فازت دولة الإمارات بثماني جوائز مُهيمنة بذلك على حفل الجوائز السنوي الوحيد الذي يسعى إلى تقدير المشاريع المُنجزة في المنطقة. وقد كان لدى سلطنة عمان خمسة مشاريع فائزة، تليها الكويت مع أربعة مشاريع والمملكة العربيّة السعودية مع مشروعين، حيث تم الإعلان عن أسماء المشاريع التي تتمتّع بأعلى مستويات الجودة في منطقة الخليج خلال حفل توزيع جوائز ميد لجودة المشاريع لعام 2018 الذي أقيم أخيراً بالتعاون مع المشرق في ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي بحضور كبار أصحاب المصالح في قطاع المشاريع.

تُمثّل المشاريع الفائزة في الإمارات العربية المتحدة جزءًا من مشاريع تبلغ قيمتها 36.8 مليار دولار تم إنجازها في الإمارات في عام 2017، وذلك وفقًا لأحدث البيانات من ميد بروجكتس.

وقالت بيكي كرايمان، مديرة البرنامج في ميد: «يُشكّل الفائزون بجوائز هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي مصدر إلهام لأصحاب المصالح في قطاع المشاريع على مستوى العالم. وشملت النقاط الرئيسية التي تميّزت بها المشاريع الفائزة هذا العام النجاح في الحفاظ على الاستدامة والصحة والسلامة. تهنئ ميد جميع الفائزين في دول مجلس التعاون الخليجي وتتوجّه بتحيّة خاصة إلى الفرق التي تولت تنفيذ هذه المشاريع».

حاز اللوفر أبوظبي، لدائرة الثقافة والسياحة، والذي رشّحته بورو هابولد للاستشارات الهندسية المحدودة، على أهم جائزة تقدير من خلال فوزه بجائزة ميد لجودة المشاريع للعام، بالتعاون مع المشرق. وقد احتفل الفريق المسؤول عن تنفيذ المشروع بفوز مزدوج مع نيله أيضًا جائزة مشروع العام في المجال والثقافي والتراثي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحاز المستشفى السعودي الألماني لشركة بيت البترجي الطبية على جائزة مشروع العام في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وقد رشحته شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة IHCC، في حين تسلّمت صناعات الخشب الصلب (ستيل وود إندستريز) جائزة مشروع العام في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا ومُنحت جائزة محرر ميد للإبداع لدبي أوبرا، وهو مشروع لشركة إعمار، رشّحته شركة اتحاد المقاولين. قال محمد خضر الشولي، نائب الرئيس الأول لبنك المشرق «لا يقتصر تقدير المشاريع التي تتميز بجودتها العالية على فوزها بالجوائز وحسب، بل هو وسيلة نضمن من خلالها الحفاظ على التميز من خلال التزام كافة المشاريع بمعايير عالية للغاية، سواء كانت مُنجزة أو حتى قيد الإنجاز، ولا بد من أن نهنئ الفائزين هذا العام على التزامهم بالجودة ومساهمة مشاريعهم في دعم المجتمع».