821 مليوناً إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات

كشفت البيانات المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن ارتفاع حجم إنفاقهما على الشبكات إلى 821.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 11.8% مقارنة بنحو 734.7 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017.

وأفادت البيانات، المنشورة على سوقي دبي وأبوظبي الماليين، بأن تكاليف الشبكات وأخرى ذات علاقة لشركة «اتصالات» وصلت إلى 623.6 مليون درهم في الربع الأول بزيادة 14.5% مقارنة بنحو 544.4 مليون درهم في الربع نفسه من العام الماضي، بينما بلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في «دو» نحو 197.69 مليون بزيادة 3.87% مقارنة بنحو 190.3 مليون درهم في الربع الأول من 2017.

وعملت الشركتان خلال السنوات الماضية على مواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات، ورصدت «اتصالات» للعام الجاري 3.6 مليارات درهم لمواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية.

إيرادات العمليات

ووفق البيانات ارتفعت إيرادات الشركتين إلى 16.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، موزعة بواقع 13.1 مليار لشركة «اتصالات» و3.33 مليارات لشركة «دو»، وذلك في مقابل 15.63 مليار درهم للشركتين في الربع الأول من 2017، منها 12.46 ملياراً لاتصالات و3.16 مليارات لدو.

وتوزعت إيرادات «اتصالات» بواقع 7.036 مليارات درهم للهاتف المتحرك و4.06 مليارات للهاتف الثابت و588.2 مليوناً إيرادات من بيع معدات اتصالات ومعدات أخرى، إضافة إلى إيرادات أخرى بنحو 1.42 مليار درهم، بينما توزعت إيرادات «دو» بنحو 2.04 مليار درهم للهاتف المتحرك و560.5 مليوناً للهاتف الثابت و527.7 مليوناً إيرادات البيع بالجملة وإيرادات أخري بنحو 202.4 مليون.

نفقات تشغيلية

ووصلت النفقات التشغيلية للشركتين إلى 10.8 مليارات درهم منها 8.5 مليارات لاتصالات مع استحواذ تكاليف البيع المباشر والاستهلاك على النسبة الأكبر من النفقات ونحو 2.29 مليار لدو واستحوذت تكاليف الربط والموظفين على النسبة الأكبر من نفقات الشركة.

وأرجعت «اتصالات» زيادة وتيرة النفقات التشغيلية إلى ارتفاع تكاليف المبيعات بشكل رئيس، فضلاً عن تكاليف الشبكة ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وغيرها من النفقات التشغيلية الأخرى، مؤكدة أن النفقات التشغيلية الموحدة بنهاية الربع الأول من العام 2018، شهدت تراجعاً بواقع 5% مقابل مثيلتها المسجلة في الربع الرابع من 2017 والتي سجلت خلالها 9 مليارات درهم.

وانخفضت أصول الشركتين غير المتداولة من 90.62 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى 90.275 مليار درهم في نهاية الربع الأول، وبلغت أصول «اتصالات» غير المتداولة نحو 80.57 مليار درهم ونحو 9.7 مليارات درهم لدو.

بينما وصلت أصول الشركتين المتداولة إلى 54.45 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 55.48 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وكان لاتصالات منها نحو 45.99 مليار درهم ونحو 8.45 مليارات درهم لدو.

النقد الموحد

على صعيد «اتصالات»، كشفت البيانات المالية عن أن رصيد المجموعة من النقد الموحد بلغ 25.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل رصيد نقدي بلغ 27.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2017. وبحسب البيانات، فقد بلغ رصيد المجموعة من النقد الموحد 25.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل رصيد نقدي بسجل 27.1 مليار درهم بنهاية العام 2017، مما نتج عنه صافي نقد قيمته 1.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول، مقارنة بصافي نقد بلغ 2.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.